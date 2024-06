Offerta da 30 milioni di euro: come cambia il futuro di Chiesa

Dall’Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di un calciatore legato a doppio filo con la situazione Chiesa. Gli aggiornamenti

Protagonista del primo tempo contro l’Albania con alcuni spunti degni di nota, Federico Chiesa è uno dei nomi attorno al quale stanno ruotando diverse voci di calciomercato. Candidatura credibile presente nei dossier della Roma, l’esterno offensivo della Juventus non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Da tempo discusso, il rinnovo del contratto con la Juventus in scadenza nel 2025 non è stato ancora formalizzato. Anzi, a distanza di quanto lasciato trapelare fino a qualche settimana fa, le parti sembrano essere piuttosto lontane dal trovare un accordo. Ecco perché Giuntoli ha già cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni alternative. All’interno del futuro scacchiere tattico della Juventus l’eredità di Chiesa, ad esempio, potrebbe essere assunta da Mason Greenwood, per il quale i bianconeri hanno effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juve, dall’Inghilterra: il Valencia sulle tracce di Greenwood, domino Chiesa

Reduce dall’esperienza in prestito al Getafe che ne ha fatto lievitare sensibilmente la valutazione, Greenwood è finito in un vero e proprio tourbillon di mercato. L’esterno offensivo inglese, che fa gola a diversi club della Premier, piace e non poco alla Juventus.

Tuttavia, la “Vecchia Signora” dovrà guardarsi dalla concorrenza di altri club. Tra questi, occhio soprattutto al Valencia. Secondo quanto evidenziato dal Daily Mirror, infatti, i “pipistrelli” di Spagna avrebbero fatto recapitare al Manchester United un’offerta da 25 milioni di sterline, poco più di 30 milioni di euro. Proposta ancora lontana dalla valutazione dei Red Devils, che si attesta sui 45-50 milioni di euro, ma comunque indicativa dell’alto gradimento che Greenwood riscuote anche in Liga. Inutile ribadire come il futuro di Greenwood si intrecci in maniera osmotica con quello di Chiesa, del quale rappresenterebbe un vero e proprio erede. Qualora il Valencia dovesse effettivamente aumentare il pressing per mettere le mani su Greenwood, non è escluso che Giuntoli decida alla fine di virare su altri profili. Staremo a vedere se ci saranno nuovi sviluppi a riguardo.