Scelto il nuovo bomber, cambia tutto: Abraham è fuori

Scelto il nuovo bomber. Il calciomercato è ormai partito, in Italia come nel resto d’Europa. Le scelte, spesso, si incrociano pericolosamente.

La Roma è già in campo. Non sul rettangolo verde, bensì sullo sterminato terreno del calciomercato. Il campo delle infinite opportunità e delle altrettanto infinite illusioni. Daniele De Rossi la nuova Roma l’ha già chiara in mente. Occorrerà soltanto cogliere le giuste opportunità che il mercato potrà presentare. Lì dove vi è più urgenza e necessità.

Il nuovo direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, è sintonizzato sulla medesima lunghezza d’onda del tecnico ed insieme hanno valutato come la ricerca del prossimo centravanti della Roma rappresenti la priorità in questa fase.

Il fronte offensivo giallorosso presenta infatti il classico scenario delle porte girevoli. Almeno un paio di attaccanti potrebbero presto salutare Trigoria. Il primo, Romelu Lukaku, lo ha già fatto da tempo. Il gigante belga, ora in Germania con la sua nazionale per il campionato europeo, ritornerà alla casa madre del Chelsea.

Lukaku dovrà pertanto trovare una nuova collocazione e l’Italia, e la Serie A, potrebbero presto rappresentare una nuova opportunità. Anche Tammy Abraham è nella lista dei partenti in casa Roma. Per il 27enne attaccante inglese il ritorno in patria, ed in Premier League, sembrava quasi certo. Ed invece…

Niente Premier per Abraham

Il calciomercato è pieno di situazioni in cui un affare quasi certo si scioglie come neve al sole. Tammy Abraham stava già pregustando il ritorno in Premier League, ma sembra che qualcosa sia cambiato. E decisamente in peggio per l’attaccante della Roma.

Almeno così si evince da quanto emerge dalla notizia diffusa da hitc.com e che informa riguardo gli ultimi progetti tecnici del Tottenham. La formazione inglese, guidata da Ange Postecoglou, ha visto sfumare la qualificazione alla prossima Champions League a causa di un pessimo finale di stagione, lastricato di sconfitte.

Il tecnico di origini greche ha imposto alla sua società l’acquisto di un attaccante di assoluta qualità. Tammy Abraham rientrava nel lotto dei possibili attaccanti in grado di riempire il vuoto lasciato un anno fa da Harry Kane, passato al Bayern Monaco. I piani del Tottenham, però, si sono orientati altrove.

Il club britannico sta puntando dritto verso Jonathan David, attaccante canadese, classe 2000, del Lille. L’attaccante, con il contratto in scadenza a giugno 2025, è stato infatti messo sul mercato dal club francese che non intende correre il rischio di perderlo a zero tra un anno.

Per Tammy Abraham non una buona notizia. E la ricerca di una nuova squadra continua.