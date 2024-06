Al Milan non serve più: firma gratis con la Roma

Il Milan dell’ex Paulo Fonseca. ha detto ‘addio’ ad un giocatore, lasciando così via libera alla Roma di Daniele De Rossi.

La Roma per la prossima stagione ha sicuramente l’obbligo di provare a tornare in Champions League. I giallorossi, infatti, mancano dalla stagione 2018/19 dalla massima competizione europea per club.

Anche lo stesso Daniele De Rossi ha espresso la necessità che bisogna cambiare qualcosa, ovvero che bisogna prendere dei calciatori che abbiano la giusta fame di vestire una maglia importante come quella della Roma. Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi è sulle tracce di giocatori davvero importanti.

In queste prime settimane di calciomercato estivo, infatti, la Roma è al centro di tante trattative che riguardano giocatori di una certa caratura. Basti pensare che uno di questi è Federico Chiesa della Juventus e Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Mentre per un altro obiettivo del nuovo direttore sportivo giallorosso ci sono delle ottime notizie da segnalare.

Calciomercato Roma, il Milan non è interessato ad Hummels: via libera per i giallorossi

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Milan non sarebbe interessato ad ingaggiare Mats Hummels. Il giocatore, come ha comunicato qualche giorno fa, dal prossimo 1 luglio non sarà più un giocatore del Borussia Dortmund, I suoi agenti, quindi, lo stanno proponendo a diverse big del calcio europeo, tra cui la Roma ed il team meneghino.

Tuttavia, considerando le commissioni alte e l’ingaggio di Hummels, il Milan si è defilato da questa corsa. La Roma, invece, sta valutando se ci sono le condizioni per ingaggiare un difensore forte come il tedesco. Nei prossimi giorni, quindi, staremo a vedere se Ghisolfi riuscirà a chiudere per il vicecampione d’Europa.