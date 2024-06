Conte, il carrello si svuota: operazione bis Roma

Operazione bis della Roma, si svuota il carrello di Conte: doppia firma dal Napoli. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Seppur non ancora entrato nel vivo in modo ufficiale, il calciomercato sta iniziando a rappresentare uno dei fattori di maggiore stimolo e interesse in queste settimane, parallelamente allo svolgimento di un Europeo che, come noto, potrebbe vantare nobili ingerenze anche all’interno dell’evoluzione della campagna acquisti stessa. Lo ricorda bene, ad esempio, la situazione di Federico Chiesa, accostato, tra le varie, anche a Roma e Napoli, ma dettosi intenzionato a ponderare il proprio futuro al termine della competizione della Nazionale in Germania.

Nel frattempo, in quel di Trigoria, così come presso le tante altre società italiane ed europee, continuano valutazioni e ponderazioni finalizzate ad assicurare rinforzi e cambiamenti in vista di un campionato e di un percorso che, tra le fila giallorosse, porterà Daniele De Rossi a legarsi alla panchina capitolina per almeno tre anni. Ecco, dunque, spiegati i motivi di un modus operandi finalizzato all’assicurare colpi pronti e funzionali al tecnico, parallelamente all’attenzione rivolta anche a trattative a più lunga gittata.

Dal Napoli alla Roma, doppietta giallorossa per l’Under 15: ci sono Morra e De Crescenzo

Le ultime ore, ad esempio, hanno fatto parlare non poco di Buba Sangare, centrocampista del Levante, classe 2007 e destinato ad iniziare il proprio percorso in giallorosso tra le fila della Primavera. Più in generale, la società dei Friedkin ha dimostrato in questi anni di essere molto attenta anche al settore femminile o, ancora, alla strutturazione di tutti i settori giovanili.

Proprio qui, prossimamente, si potrebbe assistere a qualche novità di non poco conto, coinvolgente anche il Napoli. Secondo La Gazzetta Regionale, infatti, la Roma avrebbe messo nel mirino due giocatori campani. Il primo è il difensore centrale Diego Morra, che avrebbe visto in questi ultimi giorni venir meno le condizioni per l’inizialmente concordato rinnovo biennale.

Attenzionato anche dall’Empoli, aiuterebbe non poco un reparto abbastanza scarno in questa regione. L’altro profilo è quello di Francesco De Crescenzo, classe 2010 che potrebbe dare una grossa mano alla giovane mediana della Roma.