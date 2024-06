Messaggio a Ghisolfi: Dybala ha già deciso

Calciomercato Roma, Paulo Dybala che sarà presente al ritiro del 6 luglio prima di sposarci il 20, manda un messaggio a Ghisolfi. Lui il futuro lo ha già deciso

Esiste la clausola, che sarà valida per tutto il mese di luglio, che mette a rischio la permanenza di Dybala alla Roma: i 12milioni di euro che potrebbero portare via il giocatore sono oggettivamente pochi per uno con le sue qualità, e sappiamo benissimo come la Joya faccia decisamente gola a molti club.

Sarà un’estate calda per tutti, soprattutto per il giocatore argentino che come spiegato questa mattina da Il Messaggero sarà presente il prossimo 6 luglio a Roma quando la squadra di Daniele De Rossi inizierà a preparare la prossima stagione. Poi staccherà di nuovo, perché in programma il prossimo 20 luglio c’è il suo matrimonio: inizialmente programmato per dopo la Copa America, la mancata convocazione ha stravolto i suoi piani. Quella data, comunque, giustamente non si tocca.

Calciomercato Roma, Dybala vuole il rinnovo

In tutto questo, sempre sul giornale citato prima, si legge che Dybala sta aspettando Ghisolfi – o per meglio dire l’agente della Joya sta aspettando il nuovo direttore dell’area tecnica giallorossa – per mettere a puntino il rinnovo contrattuale di quell’accordo che scade il 30 giugno del 2025. Una chiamata per vedersi e iniziare a discutere. E questo non può che essere un segnale importante, forse anche clamoroso, per il futuro del giocatore.

Dybala, è evidente in questo modo, ha tutta l’intenzione di rimanere a Roma anche il prossimo anno e anche nel futuro, soprattutto se dovesse trovare un accordo con i giallorossi. Una situazione quindi abbastanza chiara che solleva dalle preoccupazione, o almeno così si spera, i tifosi capitolini. Vedremo se tutto s’incastrerà come si spera, sarebbe un vero e proprio colpaccio essere sicuri di avere, ancora, Paulo Dybala.