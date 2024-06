Addio Roma senza sconto: 30 milioni

Calciomercato Roma, addio senza sconti: Ghisolfi ha deciso il prezzo del cartellino del giocatore. Chi lo vorrà dovrà versare nelle casse giallorosse la bellezza di 30 milioni di euro

Stavolta ci proverà davvero la Roma a cederlo, dopo aver dovuto saltare l’obiettivo la scorsa estate per via dell’infortunio al ginocchio nell’ultima giornata di campionato che ha costretto Tiago Pinto a cercare altri giocatori da sistemare.

Abraham era in uscita un anno fa ed è in uscita adesso. Lo sappiamo. E questa volta il compito di piazzare il centravanti inglese – che ha degli estimatori in Premier League – toccherà a Ghisolfi, il nuovo diesse della Roma, che insieme a Daniele De Rossi sta cercando di costruire la nuova squadra. Tammy viene da un anno di stop o quasi: ha segnato un gol a Napoli ma è evidentemente lontano da quella che è una situazione fisica importante. Per lui questa sarà l’estate della rinascita, ma lontano dalla Capitale.

Calciomercato Roma, la richiesta per Abraham

Nel corso di queste settimane si è parlato del prezzo del suo cartellino: chi dice che 20 milioni di euro potrebbe bastare, chi alza fino a 2025, mentre Il Messaggero in edicola questa mattina svela quella che sarà la richiesta dei giallorossi per Tammy. Tantissimi soldi (la sensazione è che questa possa essere la base di partenza) che poi saranno investiti, qualora arrivassero, su quelli che sono per forza i nuovi innesti che i giallorossi dovranno fare nel corso di questa sessione di mercato.

Trenta milioni di euro. Questo sarebbe il prezzo giusto secondo il quotidiano. Da quella cifra si potrà quasi sicuramente scendere ma chi arriva con 20 milioni non prenderà Abraham in nessun modo. Dite che sarà difficile piazzarlo così? Probabilmente è anche vero, però visti i prezzi che circolano dei cartellini di altri giocatori la Roma fa indiscutibilmente bene a sparare così in alto.