Calciomercato Roma, accordo raggiunto e firma durante l’Europeo

La Roma si sta muovendo anche in uscita in questa finestra di mercato e sembra aver trovato l’accordo per piazzare uno dei suoi esuberi

Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi stanno cercando di cambiare una bella fetta della rosa per alzare l’asticella in vista della prossima stagione. Soprattutto sulle corsie esterne andrà in scena una vera e propria rivoluzione.

Le priorità della Roma in questo mercato estivo sono sostanzialmente due: cercare di vendere bene e alzare la qualità della rosa a disposizione di De Rossi. Più facile a dirsi che a farsi, considerando anche le ristrettezze economiche con cui deve fare i conti Ghisolfi. Il neo ds ha già stabilito con i Friedkin quelle che devono essere le linee guida per affrontare la campagna trasferimenti. Meno prestiti, più giovani affamati e più spazio allo scouting. Il budget per gli acquisti arriverà anche dai fondi ricavati con gli esuberi, ancora troppi a bilancio.

Soprattutto sulle corsie esterne va praticamente fatta un’autentica rivoluzione. La fascia sinistra sarà probabilmente orfana di Spinazzola, a cui non è stato proposto il rinnovo e per il momento l’unica certezza resta Angelino. A destra sembra cosa fatta l’arrivo di Sangaré, ma stiamo pur sempre parlando di un ragazzo non ancora 17enne. Tra Kristensen (fine prestito), Karsdorp e Celik potrebbe non rimanere nessuno.

La Roma cede Celik al Galatasaray, pista calda in questi giorni: Ghisolfi pronto a chiudere

Secondo quanto riferito dai media turchi, la Roma starebbe trattando in modo serrato con il Galatasaray per la cessione di Zeki Celik. Il terzino destro classe ’97 è stato convocato da Montella per Euro2024 e gode di una buona considerazione in Nazionale. I giallorossi di Istanbul avevano già chiesto informazioni sul giocatore lo scorso gennaio ma alla fine la cessione non si concretizzò. Ora sembrano essere tornati alla carica per colmare un buco sulla fascia destra in vista del turno di play-off che Champions League che dovranno giocare ad agosto.

Celik rappresenta una scelta sicura, senza grandi picchi di prestazione ma di buon affidamento in patria. L’idea dei campioni di Turchia sarebbe quella di chiudere già entro la fine della prossima settimana, per permettere al 27enne ex Lille di essere subito presente al ritiro prestagionale. Per Ghisolfi raccogliere anche una manciata di milioni (fu acquistato 2 anni fa per 7) sarebbe una buona mossa per poi sondare altri profili.