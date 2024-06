Da una capitale all’altra: lo scambio con Dybala è clamoroso

Emergono novità in merito alla chiacchierata situazione di Paulo Dybala nella città eterna. I tifosi romanisti tremano

La Roma di Daniele De Rossi ha voglia di cambiare… e non soltanto a causa delle numerose uscite già previste per i primi giorni del calciomercato, ma anche e soprattutto a causa di una serie di caratteristiche poco compatibili con le esigenze tecnico-tattiche di Daniele De Rossi. Il Comandante di Ostia ha da subito palesato con sorprendente sicurezza la distanza che intercorre tra il suo sistema di gioco e quello precedentemente adottato da José Mourinho.

È proprio in virtù di quanto appena affermato, che vi è da considerare come la rosa sinora adoperata da DDR nel rettangolo verde era stata cucita proprio intorno alle preferenze dello Special One e, adesso, con l’approdo di Florent Ghisolfi in dirigenza, pare che l’intenzione sia quella di plasmare un nuovo organico intorno alle velleità dell’ex capitano giallorosso.

Uno dei temi più ricorrenti quando si parla del convinto restyling che i giallorossi sono pronti a subire riguarda Paulo Dybala. Nel corso della sessione di mercato in arrivo, il fuoriclasse argentino potrà ancora usufruire di quella fantomatica clausola che fece tremare in passato i tifosi capitolini: difatti, nel caso in cui una società estera dovesse presentarsi sulla scrivania di Ghisolfi con 12 milioni di euro, l’ultima parola spetterebbe solo e soltanto allo stesso Dybala, il quale potrebbe abbandonare la città eterna senza alcuna conseguenza (almeno sul piano contrattuale). Nelle scorse ore è emersa la possibilità di un’operazione che avrebbe del clamoroso, nella quale Dybala ricoprirebbe un ruolo primario.

La Roma su Riquelme: ipotesi ‘scambio’ con Dybala

Nel corso delle settimane che stanno precedendo l’apertura del calciomercato estivo, la Roma di De Rossi sembrerebbe aver più volte incrociato la strada dell’Atletico Madrid… Basti pensare alle innumerevoli voci circolate sui possibili affari Morata-Omorodion, che da giorni monopolizzano l’attenzione dei media capitolini (e non solo).

A ciò, pochi giorni fa, si è sommata un’indiscrezione che vedrebbe i vertici capitolini stuzzicati da Rodrigo Riquelme, giovane fantasista entrato nelle grazie del cholo Simeone proprio nella stagione appena conclusasi. Stiamo parlando di un classe 2000 dalle caratteristiche tecnico-fisiche piuttosto affini a quanto dimostrato sul rettangolo verde da Paulo Dybala.

Di certo paragonarlo alla Joya potrebbe apparire come un azzardo – soprattutto considerando delle statistiche non propriamente da mani nei capelli (3 gol e 5 assist in 34 partite, considerando tuttavia la sporadica titolarità) – ma è altrettanto evidente come vi siano alcuni elementi che, paradossalmente, potrebbero persino spingere qualcuno a preferire il prodotto delle giovanili dell’Atletico Madrid. Difatti, nel caso di Riquelme parliamo di un calciatore indubbiamente più versatile rispetto alla Joya (il quale incarna più pedissequamente l’ideale del trequartista vecchio stampo), vista la sua capacità di interpretare il ruolo di esterno con una certa disinvoltura.

Inoltre vi è anche da considerare una condizione fisica apparentemente solida, a differenza di quanto dimostrato nelle ultime stagioni dall’ex fuoriclasse bianconero. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, pare che il rinomato interesse del Cholo per Paulo Dybala potrebbe tradursi in un clamoroso scambio Riquelme-Dybala, che, in realtà, più che uno scambio diverrebbe uno sconto di 12 milioni sul cartellino del fantasista spagnolo.