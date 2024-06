Dalla Lazio alla Roma: 10 milioni senza rinnovo

Dalla Lazio alla Roma: senza rinnovo contrattuale il prezzo è stato fissato: servono 10 milioni di euro per il figlio d’arte. Ecco la situazione al talentino accostato anche ai giallorossi

Piace a molti club importanti. Alla Roma, ad esempio, una notizia uscita fuori un poco di tempo fa, ma anche alla Lazio e pure all’Atalanta. Di certo, al momento, è tornato al Milan, dopo il prestito al Monza di un solo anno.

Adriano Galliani ci proverà ancora a trattenere Daniel Maldini, il classe 2001 che in Brianza ha fatto bene. Ma vista la concorrenza sarà un compito assai difficile per il dirigente ex rossonero. E la Roma ne potrebbe approfittare, anche perché secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercato.com, il prezzo senza rinnovo contrattuale (scadenza col Milan giugno 2025) è già stato fissato.

Dalla Lazio alla Roma, il prezzo di Maldini

Nei prossimi giorni l’agente del giocatore Giuseppe Riso ha in programma un summit con Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani per capire quali sono i piani del Milan nei confronti del proprio assistito. La sensazione è che si possa andare verso una separazione a titolo definitivo, senza ulteriori prestiti.

E qui ecco la valutazione: sempre secondo la fonte citata prima si parla di dieci milioni di euro che servono per strapparlo. Questo senza rinnovo contrattuale, ovviamente. Perché qualora il Milan dovesse trovare un accordo con il giocatore, allora potrebbe partire, semmai, di nuovo in prestito per un rientro l’anno successivo alla base. Ma questa è una strada tortuosa, sicuramente meno percorribile di quella spiegata prima. Insomma, in poche parole e senza nemmeno girarci intorno più di tanto, l’addio definitivo è quasi assicurato. E la Roma valuta.