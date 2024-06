La Juventus chiude altre due trattative: Chiesa è fuori

La Juventus chiude altre due trattative. La premiata ditta Cristiano Giuntoli-Thiago Motta inizia a mietere affari per allestire una grande squadra.

La Juventus che verrà. Da chi sarà composta la formazione che tenterà di arrestare la corsa dell’Inter verso il secondo titolo consecutivo? Thiago Motta saprà resistere alle quasi insostenibili pressioni dell’ambiente bianconero che hanno mandato ‘fuori di testa’ perfino un tecnico intelligente, e vincente, come Massimiliano Allegri? Sono soltanto un paio delle millanta domande che ruotano attorno alla nascente Juventus.

Calcisticamente parlando la formazione bianconera, la sua dirigenza, alla sua prima reale verifica, nonché i suoi quadri tecnici completamente rinnovati dal plenipotenziario, Cristiano Giuntoli, ha tutti gli occhi puntati addosso.

Hai voglia a dire che l’indebitamento pregresso non permetterà alla Juventus di poter operare come desiderato sul mercato, poiché la priorità assoluta è la sostenibilità, Che occorrerà dare tempo e modo al nuovo tecnico di inculcare nel gruppo una nuova maniera di approcciare alle gare.

Tutte chiacchiere inutili poiché, alla Juventus, occorre soltanto vincere. E se non si vince… Ecco quindi che Giuntoli è costantemente in contatto con il nuovo tecnico bianconero per individuare, ruolo per ruolo, quanto di meglio è possibile reperire sul mercato. Ed i nomi papabili per la nuova Juventus scorrono a fiumi.

In difesa arrivano Calafiori e Di Lorenzo

Come in ogni mercato che si rispetti attorno alla società bianconera vi è un pullulare di ipotesi che vedono, accanto a nomi ‘credibili’, altri decisamente più ‘fantasiosi’. Su Juventibus, Antonello Angelini e l’esperto di mercato, Nicola Balice, hanno messo sul tavolo i nomi dei prossimi pezzi da novanta che varcheranno i cancelli della Continassa.

Antonello Angelini ha annunciato i due prossimi acquisti in casa bianconera: “Credo che i prossimi arrivi della Juventus saranno Calafiori e Di Lorenzo: quest’ultimo non vuole rimanere a Napoli“. Sull’ipotesi di mercato Di Lorenzo-Juventus si è espresso anche Nicola Balice:

“Di Lorenzo? La volontà c’è ma bisogna passare dal Napoli. Credo che sia la Juve a non prendere in considerazione uno scambio Chiesa-Di Lorenzo. Credo che vendere Chiesa all’estero sarebbe buono per tutti. Sotto una certa soglia conviene trattenerlo“.

Quindi niente scambio Chiesa-Di Lorenzo, fermo restando che fino al 30 agosto, giorno di chiusura della sessione estiva del mercato, può accadere di tutto. Calafiori-Di Lorenzo-Chiesa. Il mercato della Juventus, in entrata come in uscita, è, al momento, vestito d’azzurro.

Occorrerà, pertanto, attendere il termine del campionato europeo di Germania per saperne di più.