Calciomercato Roma, il bomber ha scelto: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma. L’attaccante scelto dalla Roma ha preso finalmente la sua decisione, con tanto di annuncio ufficiale.

Roma all’attacco in questa prima fase del calciomercato. La società giallorossa ha individuato nel reparto offensivo la priorità assoluta. Tra i sicuri partenti e chi è ancora, pericolosamente, in bilico, il duo formato da Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi sta portando avanti analisi e valutazioni.

Al momento il reparto offensivo della Roma ci racconta di un Romelu Lukaku ormai fuori dai giochi dal momento che la società giallorossa non ha versato l’ingente somma, circa 40 milioni di euro, al Chelsea per il suo riscatto. Situazione analoga anche per Tammy Abraham.

Anche il 26enne attaccante inglese, infatti, ha le valigie pronte. E’ sul punto di lasciare Trigoria per approdare nuovamente in Premier League. Una cessione che potrebbe assicurare i denari necessari da investire sul mercato. In casa Roma, però, c’è anche una vicenda ancora insoluta. Ed assai spinosa.

Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il contratto e sul mercato appresenta un profilo assai appetibile. Gli occhi puntati addosso sul fantasista argentino da parte di Beppe Marotta rappresentano il pericolo maggiore per la Roma. Due sicuri addii ed in più una questione delicata da risolvere al più presto.

La questione attaccanti spinge la Roma ad operare sul mercato. Senza indugio.

Il nome giusto

La lista dei nomi papabili per l’attacco della Roma è abbastanza lunga, poiché non è affatto detto che ne basti uno soltanto di attaccante. Se due prospetti sono sul piede di partenza altrettanti dovranno varcare i cancelli di Trigoria.

Ghisolfi un nome lo ha già proposto a De Rossi: Vangelis Pavlidis, classe 1998, attaccante dell’AZ Alkmaar nonché della nazionale greca. Trattasi di un profilo attenzionato da diversi club europei dopo che nelle ultime due stagioni il suo rendimento è cresciuto in maniera esponenziale.

Colonna dell’AZ Alkmaar, con 29 reti realizzate in 34 partite dell’Eredivisie, su Pavlidis potrebbero accendersi presto le luci del calciomercato. L’attaccante greco, in questo senso, appare avere le idee più che chiare, come ‘confessato’ al podcast Business Rewiew Greece:

“Il calcio è diventato un business. Non puoi farlo solo per divertimento, a volte devi diventare un po’ meno romantico. I soldi potrebbero essere il primo criterio nella scelta. Il mio criterio è uno: se mi offrono un lavoro migliore, andrò dove mi pagano di più“.

La Roma è pertanto avvisata. Se vuole Vangelis Pavlidis dovrà mettere mani al portafoglio. Ma, in fondo, dov’è la novità?