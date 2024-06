Dalla Juve alla Roma: bastano 8.5 milioni

Dalla Juve alla Roma, per il colpo sulla corsia bastano 8,5 milioni di euro. La prima decisione è infatti ufficiale e apre a scenari importanti per la prossima stagione.

Daniele De Rossi vuole un terzino destro. Quelli che attualmente sono nella rosa della Roma non convincono il tecnico. Inoltre c’è da dire che se Ghisolfi riuscirà a piazzarlo, Karsdorp è sicuramente un elemento in uscita, mentre su Celik verranno fatte delle valutazioni.

Nel corso di queste ultime settimane il nome spuntato fuori con una certa insistenza è stato quello di Bellanova del Torino. Adesso in Nazionale con Spalletti, l’ex Inter senza paura di essere smentiti è il preferito da De Rossi. Però la trattativa non è sicuramente semplice per diversi motivi: intanto il costo del cartellino, che si aggira intorno ai 25milioni di euro, e poi c’è anche da capire se il Toro, cedendo Buongiorno che è nel mirino del Napoli, vorrà privarsi di un altro elemento importante.

Dalla Juve alla Roma, assalto a Holm

Situazione, quella di Bellanova, da seguire. Mentre da Il Secolo XIX arriva un’altra notizia che riguarda i giallorossi e i propri obiettivi di mercato. Sul taccuino di Ghisolfi ci sarebbe finito Holm, esterno dello Spezia che ha passato una stagione all’Atalanta, che i bergamaschi non sono intenzioni a riscattare. C’era un accordo sulla base di 8,5 milioni di euro, una cifra che comunque potrebbe anche non essere sufficiente per strapparlo ai liguri. Certo, difficile per un club di B dire di no a tutti questi soldi. Quindi si potrebbe fare.

Chiusa? Macché: le prestazioni di Holm che comunque sono state importanti, hanno fatto accendere i radar di altri club della massima serie. Sempre il giornale citato prima parla di un interesse della Juventus, dell’Inter, del Genoa e anche della Lazio. Insomma, un’asta vera e propria si potrebbe scatenare sul terzino, che ricordiamo anche lo scorso anno era stato accostato ai giallorossi che, evidentemente, non lo hanno mai perso di vista.