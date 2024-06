Lesione al legamento, la diagnosi UFFICIALE stravolge il mercato

Lesione al legamento, la diagnosi adesso è ufficiale e mette la parola fine al suo Europeo. Ma costringe anche i club interessati alle sue prestazioni a guardare verso altri obiettivi

Ieri vi abbiamo detto che il suo Europeo era finito. Anche se mancava l’ufficialità dell’infortunio che lo aveva costretto a uscire dal campo nella gara contro l’Inghilterra, al debutto.

Adesso, purtroppo per lui e purtroppo anche per i tifosi della Juventus, Kostic dice ufficialmente addio alla manifestazione europea in fase di svolgimento in Germania. Il serbo, che con le sue lacrime aveva fatto capire che si trattava davvero di qualcosa di serio, si è sottoposto nella giornata di oggi a degli esami strumentali approfonditi che hanno evidenziato un infortunio grave che lo terrà fuori per il resto della manifestazione. E anche per i primi mesi della prossima annata quasi sicuramente.

Lesione al legamento, Kostic dice addio all’Europeo

La diagnosi resa pubblica dallo staff medico della nazionale serba parla di una lesione del legamento collaterale del ginocchio. Una mazzata incredibile per il giocatore e anche per lo staff tecnico della nazionale serba, che adesso dovrà inventarsi un’altra soluzione per quella zona del campo per le altre due partite che rimangono del raggruppamento e che dopo la sconfitta all’esordio sono davvero decisive.

Kostic, arrivati a questo punto – si era anche parlato di un certo interesse della Roma per la prossima stagione – difficilmente si muoverà da Torino. Nessuno mette gli occhi su un giocatore infortunato che ha bisogno di tempo per rimettersi in senso. Dispiace, perché quando un professionista perde un appuntamento così importante non si guarda niente, tantomeno la squadra di appartenenza. Da parte di tutta la redazione di Asromalive.it i migliori auguri di una pronta e completa guarigione.