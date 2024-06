Nuovo acquisto in Premier League: ruolo già assegnato

Emergono nuove indiscrezioni in merito ad uno degli affari più chiacchierati degli scorsi giorni in casa Roma. I Friedkin si muovono

Il calciomercato è alle porte e, mentre gli Europei 2024 rischiano di far gonfiare i prezzi di svariati calciatori impegnati nel torneo (la sensazione è che ad un calciatore basti anche un solo passaggio ben piazzato per veder aumentare la lista di club interessati e beneficiare di una valutazione maggiorata), il panorama calcistico europeo si prepara a subire numerose metamorfosi. Basti pensare a quanto sta avvenendo nella massima lega italiana, dove un clamoroso valzer di panchine ha letteralmente ribaltato le esigenze e gli obiettivi delle varie società.

Cambiare allenatore solitamente significa modificare nel profondo la natura del proprio organico, come dimostrato dall’esperienza di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma: difatti, nel corso della sua prima sessione di mercato da allenatore giallorosso, DDR sembrerebbe aver manifestato svariate esigenze ai Friedkin, i quali, coadiuvati dal lavoro di Ghisolfi e Ricchio, tenteranno certamente di trasformare la Roma di Mou in quella di De Rossi. In tal senso giungono nuove indiscrezioni relative all’impegno della proprietà statunitense in ambito calcistico.

Ryan Friedkin pronto a prendere il timone dell’Everton

Negli scorsi giorni è rimbalzata ovunque la notizia che vedrebbe Dan e Ryan Friedkin ad un passo dall’acquisizione dell’Everton. Per il gruppo Friedkin si tratterebbe della terza società di calcio (AS Roma, As Cannes ed Everton) e, nelle ultime ore, sono emersi in superficie alcuni dettagli rilevanti in merito all’affare.

Secondo quanto riportato da inews.co.uk il gruppo statunitense avrebbe accettato di acquistare la quota di maggioranza di Farhad Moshiri e, di conseguenza, entro qualche ora potrebbe giungere l’ufficialità in merito all’operazione.

Tuttavia, la vera notizia è in realtà legata a quella che sarà la gestione post acquisto, poiché, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, pare che sarà Ryan Friedkin (figlio di Dan) a sobbarcarsi in prima persona la metamorfosi della società, svolgendo un ruolo di primaria importanza all’interno degli equilibri dirigenziali.

Il portale britannico ricorda anche come i Friedkin avessero già tentato in passato di sbarcare in Premier League, attraverso il tentativo di comprare il West Ham. Pare infatti che Ryan sia un assiduo spettatore della massima lega inglese, per la quale nutre una smodata passione.