Accordo con Hummels: la reazione del difensore è tutto un programma

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: di seguito la risposta di Hummels alle ultime voci di mercato

Tra le diverse piste monitorate con attenzione dalla Roma, i giallorossi si stanno concentrando anche sulle situazioni dei calciatori i cui contratti scadranno tra poche settimane.

Per esperienza e capacità di calcare grandi palcoscenici, il profilo di Hummels è oggetto di valutazioni importanti da parte dell’area tecnica giallorossa. Quella che porta al difensore tedesco è una pista battuta dalla Roma, che sta capendo i margini di manovra; il tutto al netto di una concorrenza che soprattutto in Premier League non può essere trascurata. Nelle ultime ore, però, si era diffusa con insistenza la voce di un possibile approdo di Hummels al Maiorca. Indiscrezione alimentata da un consulente di mercato che ha espresso il suo punto di vista sulla questione. In realtà, quella di un possibile approdo di Hummels al Maiorca non è una pista calda, almeno per il momento.

A confermarlo è stato lo stesso difensore che, intervenuto ai microfoni di Jijantes in onda su Twitch, ha commentato così le ultime notizie che lo avevano accostato al Maiorca: “Ho letto al notizia che è uscita. Molte persone me li hanno inviati. Non so niente per ora”.