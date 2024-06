Chiesa ha scelto Dybala, chiamata dalla Germania

Chiesa ha scelto Dybala: il giocatore della Juventus ha parlato direttamente dalla Germania. Ecco cosa ha detto nei confronti della Joya. Le sue parole

Di Federico Chiesa come possibile innesto della Roma se ne parla da un po’ di tempo. Adesso però la testa dell’azzurro è sulla nazionale: una squadra quella allenata da Luciano Spalletti che domani sera affronterà la Spagna. Una gara che, in caso di vittoria, non solo certificherebbe il passaggio del turno ma garantirebbe anche il primo posto nel girone.

Poi sarà tempo di mercato, con un giocatore che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 con la Juventus che potrebbe anche partire. Se ne parlerà, se ne discuterà, ma senza dubbio Chiesa sarebbe l’innesto ideale per Daniele De Rossi alla ricerca di giocatori di gamba e di qualità per la sua rosa. Vedremo e seguiremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, e intanto, Federico, ha parlato di Dybala.

Chiesa ha scelto Dybala: “Il migliore”

Intervistato dal giornale francese France Football Chiesa ha ripercorso intanto i momenti dopo l’infortunio al ginocchio. Un problema che si è procurato, come tutti ricordiamo, all’Olimpico: “Il grave infortunio al ginocchio sinistro dopo l’Europeo vinto con l’Italia e poco prima del mio trasferimento definitivo alla Juve ha rallentato la mia carriera, però mi ha insegnato molto. Prima ero un giocatore più istintivo, più impulsivo, e forse il mio gioco è cambiato un po’, ma non la mia velocità. Sono tornato molto vicino al livello che avevo prima. Ora bisogna diventare ancora più forti. I campioni usano e sfruttano la determinazione e la loro forza mentale per superare le difficoltà e migliorare”.

Dopo il preambolo a Chiesa è stato chiesto quali sono i giocatori più forti nel dribbling che abbia mai visto. Sì, ha parlato di Dybala: “Tecnicamente, nel dribbling, Franck Ribery e Paulo Dybala sono i più forti che abbia mai visto con i miei occhi”. Chissà, magari l’anno prossimo si potrebbero ritrovare di nuovo.