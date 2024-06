Ha appena firmato con la Roma: Ghisolfi batte il primo colpo

Calciomercato Roma, accordo trovato, è tutto fatto. Il giocatore secondo le ultime indiscrezioni ha già messo nero su bianco. Ecco le cifre dell’affare

Eccolo il primo colpo di . In prospettiva, che nonGhisolfi scalda più di tanto i tifosi della Roma, c’è da dirlo. Ma dentro Trigoria si guarda onestamente anche al futuro, perché c’è aria davvero di ricostruzione. E per farlo bisogna investire anche sui giovani.

Era nell’aria il primo colpo, adesso Fabrizio Romano ha svelato che è tutto fatto, entrando nei dettagli dell’accordo che il club giallorosso ha trovato con il Levante, società proprietaria del cartellino di Buba Sangaré. Il giornalista parla di firme che sono già arrivate, quindi in poche parole si attende solamente l’annuncio ufficiale del club capitolino. Sangaré appartiene ad una costola dell’agenzia che gestisce anche Federico Chiesa.

Ecco il primo colpo: ha firmato Sangaré

Il cartellino è costato 1,5milioni di euro. E i due club hanno trovato un accordo anche per una percentuale sulla futura rivendita. Il 10%, quando e se sarà, finirà direttamente nelle casse degli spagnoli. Si presume, visto che ci sono state le firme, che il giocatore abbia già sostenuto le visite mediche (nei giorni scorsi si è parlato appunto di oggi come data) e quindi che sia andato tutto per il verso giusto.

In attesa, adesso, di colpi ben più importanti in tutte le zone del campo così come voluto da De Rossi, si registra il primo innesto della Roma in questa sessione di mercato: un’operazione che guarda al futuro con il giocatore che, stando anche alle ultime indiscrezioni, almeno inizialmente si dovrebbe aggregare alla Primavera e gradualmente muoversi verso la Prima Squadra. Vedremo quale sarà la decisione anche in vista del ritiro estivo da parte di DDR. Ma intanto c’è la firma.