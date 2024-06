Assegno da 50 milioni, hanno già risposto: ultima spiaggia Roma

Calciomercato Roma, assegno da 50 milioni di euro ed è già arrivata una risposta: per i giallorossi l’ultima spiaggia ha un nome e cognome che tutti conoscono. La situazione

Ha bisogno di rinforzi in attacco la Roma. Lo sappiamo. Anche perché il quadro al momento ci dice questo: Lukaku è tornato al Chelsea e difficilmente farà un viaggio inverso verso la Capitale; Azmoun è del Bayer Leverkusen e anche lui viaggerà verso la Germania; Belotti è in uscita e si attende che dia l’ok per il Como. Insomma, De Rossi si ritrova praticamente con il solo Dybala.

Serve un nome, anche abbastanza importante perché un club come quello giallorosso ha assoluto bisogno di un uomo d’area di rigore per cercare di andare avanti il più possibile in Europa League e soprattutto prendersi una qualificazione alla Champions League del futuro. E di nomi ne sono usciti parecchi, con un doppio intreccio con l’Atletico Madrid che, però, sembra destinato a chiudersi presto. Almeno uno, a dire il vero.

Calciomercato Roma, ecco l’attaccante

Si è parlato intanto di Samu Omorodion. Ma secondo le informazioni riportate da Relevo i Colchoneros non hanno nessuna intenzione di cedere il giocatore. E lo stesso attaccante non ha nessuna intenzione di lasciare la Spagna. Ci sono le prove, perché i madrileni avrebbero rifiutato un assegno da quasi 50 milioni di euro arrivato dal Chelsea per il proprio attaccante. Una cifra alla quale è difficile dire di no, ma l’Atletico ha avuto questo coraggio. Rimane in piedi, quindi, solo la pista Morata.

Lui e la sua famiglia, viene ancora spiegato, vorrebbero tornare in Italia. E qui la cifra è assai più sostenibile visto che Simeone sarebbe contento di cederlo per 15milioni di euro. La Roma come sappiamo ci sta facendo più di un pensiero e potrebbe prenderlo anche sfruttando la sua amicizia fraterna con Paulo Dybala. Questa è senza dubbio l’ipotesi da monitorare.