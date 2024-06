Dal Milan alla Juventus, colpo di scena: svelato l’affare “perfetto”

Al centro di molte voci di mercato, Joshua Zirkzee potrebbe rappresentare il vero e proprio ago della bilancia della sfida tra Milan e Juventus. Lo scenario

Reduce da una stagione importante con la maglia del Bologna che ne ha sancito la definitiva consacrazione, Joshua Zirkzee è uno dei profili che sta calamitando le maggiori attenzioni in sede di calciomercato. Legato al Bologna da una clausola rescissoria che il Milan è intenzionato a pagare, l’attaccante olandese è finito al centro di un vero e proprio tourbillon di indiscrezioni.

Pur aprendo le porte all’arrivo dell’ex attaccante del Bayern Monaco, i rossoneri non hanno ancora trovato un accordo con l’entourage del calciatore per quanto concerne la questione commissioni. Un dettaglio non trascurabile che si sta trascinando ormai da settimane, posticipando la chiusura di un affare che sembrava essere stato delineato nei suoi aspetti essenziali. In tutto questo la Juventus continua a monitorare la situazione, per adesso da una posizione defilata. In procinto di chiudere con l’Aston Villa la maxi operazione per Douglas Luiz, Giuntoli non considera l’acquisto di Zirkzee una priorità. Una volta sistemato il centrocampo, infatti, il football director della Juventus vuole anticipare i tempi per l’acquisto di Koopmeiners, dopo i sondaggi esplorativi condotti nelle scorse settimane.

Calciomercato Juventus e Milan, intrigo Zirkzee: “Non lo capisco”

Che il fattore Thiago Motta possa rivelarsi un dato decisivo ai fini della possibile irruzione della Juventus per Zirkzee non è dato saperlo. D’altro canto la situazione contrattuale di Vlahovic, a dispetto delle dichiarazioni pubbliche del serbo, pone interrogativi di non poco conto. In sostanza, almeno per il momento, non è possibile ipotizzare con certezza che quella esercitata dai bianconeri per Zirkzee sia soltanto una manovra di disturbo a discapito del Milan.

In questo scenario non è da trascurare neanche l’inserimento di club esteri come il Manchester United. Di tutti questi temi ha parlato il giornalista di Libero Fabrizio Biasin nel corso dell’appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio Euro Cronache. Ecco quanto riferito da Biasin sull’argomento: “Nel mondo ideale di Zirkzee, andare alla Juventus da Thiago Motta sarebbe la perfezione da questo punto di vista. Vai in un progetto che conosci. Le commissioni esisteranno anche là, ma infatti io credo che Giuntoli stia facendo un’azione di disturbo. Tuttavia non capisco questo aspetto. Se il Milan vuole Zirkzee, non è che abbia tante alternative simili a Zirkzee: con le caratteristiche dell’olandese non ci sono tanti attaccanti”.