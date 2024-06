Friedkin ci ha messo la firma: altro colpaccio in Premier

In casa Roma, proprio in questi ultimi minuti, sono arrivate delle importanti novità che arrivano direttamente dai Friedkin.

L’attenzione di tutti è rivolta verso il campionato Europeo che si stanno disputando in questi giorni in Germania. Proprio in questi minuti, inoltre, sta giocando anche l’Italia di Luciano Spalletti contro la Spagna (risultato fermo sull’1-0 per gli spagnoli). Tuttavia, queste sono delle settimane molto importanti anche per i club della nostra Serie A.

Oltre all’Europeo, infatti, questi sono giorni molto importanti anche in sede di calciomercato. Anche la Roma, ovviamente, è al centro di tante trattative, visto che ha il bisogno di rinforzarsi per cercare di centrare l’anno prossimo l’obiettivo di tornare a qualificarsi per la Champions League.

Florent Ghisolfi, dunque, è al lavoro per rinforzare vari reparti della squadra guidata da Daniele De Rossi. La Roma, considerando anche il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku, ha infatti la necessità di prendere nuovi giocatori sia in attacco che in difesa. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti delle varie trattative ci sono da segnalare alcuni aggiornamenti che riguardano direttamente la famiglia Friedkin.

I Friedkin hanno ottenuto l’esclusiva per acquisire la maggioranza delle quote dell’Everton

Come riportato dalla redazione ‘Sky Sport UK’, infatti, i proprietari statunitensi della Roma hanno ottenuto l’esclusiva per acquisire la maggioranza delle quote di un club di Premier League, ovvero l’Everton.

I Friedkin, dopo l’accordo raggiunto con l’attuale azionista di maggioranza dei ‘Toffees’, acquisteranno il 94,1% delle quote del club inglese. Tale intesa raggiunta dalle due parti, sempre come riportato da ‘Sky Sport Uk’, deve essere ancora vagliata dalla Premier League, dalla FA e dalla Financial Conduct Authority, ma non ci dovrebbe essere nessun problema per la fumata bianca finale.