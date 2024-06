Incontro a Trigoria: firma a sorpresa con la Roma

Incontro a Trigoria per capire se ci sono i margini di una firma: ieri faccia a faccia tra Daniele De Rossi e l’agente del giocatore che ha un contratto in scadenza. La firma è a sorpresa

Sono diverse le notizie che sono uscite fuori nel corso di queste ultime settimane e che riguardano un giocatore della Roma in scadenza. Se un paio di mesi fa sembrava potesse esserci un rinnovo – perché con l’arrivo di De Rossi le sue prestazioni sono cambiate – negli ultimi giorni, invece, si è parlato di un addio assicurato, con addirittura anche un interesse del Napoli per il colpo a zero.

Bene, riavvolgiamo il nastro perché secondo quanto riportato questa mattina da Il Messaggero, ci sono delle novità abbastanza importanti. Un incontro a Trigoria tra il tecnico della Roma Daniele De Rossi e l’agente del giocatore, Davide Lippi, per capire se ci sono i margini di una permanenza.

Incontro a Trigoria, De Rossi vede Spinazzola

Parliamo di Leonardo Spinazzola che sì, quando ha giocato in un ruolo più congeniale a quelle che sono le caratteristiche, e non a tutta fascia come faceva con Mourinho, ha alzato il livello. De Rossi lo ha mandato sempre in campo quando lo ha avuto a disposizione, prima dell’ennesimo infortunio sul finale di stagione che ha di fatto chiuso in anticipo la sua annata.

Da quel momento in poi solo indiscrezioni, mentre l’incontro di ieri è reale e potrebbe portare a degli sviluppi importanti nello spazio di poco tempo. Anche perché una decisione deve arrivare velocemente e la sensazione è che se De Rossi ha lasciato un minimo spiraglio aperto, Spinazzola aspetterà. In caso contrario, è ovvio, sarà addio. A parametro zero.