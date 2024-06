La Coppa riscrive il mercato: “Chiesa via dalla Serie A”

Chiesa e un’estate tutta da vivere, l’annuncio su Napoli e Roma parla chiaro: addio Serie A. Gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Federico Chiesa continua ad essere uno dei più caldi e in grado di suscitare le maggiori e principali attenzioni, alla luce di una scadenza contrattuale quasi imminente e di una situazione all’interno del nuovo progetto Juventus che, oggigiorno, parrebbe rendere una sua eventuale cessione lo scenario maggiormente preventivabile, soprattutto stando alle condizioni attuali.

Con l’addio di Allegri e l’approdo di Thiago Motta in quel di Torino, il figlio d’arte parrebbe poter avere perso la centralità di un tempo, anche alla luce della su citata scadenza nel 2025 e di un vecchio infortunio che, previo l’arrivo di una giusta offerta, potrebbero davvero portarlo a cambiare squadra. Nel nostro campionato, ovviamente, non potevano mancare le pretendenti per un giocatore così importante, seguito principalmente da Roma e Napoli ma attenzionato anche all’estero, dove ha suscitato le avances della Premier ma anche di un Bayern Monaco che, negli ultimi giorni, ha ricoperto il ruolo di minaccia maggiore.

Calciomercato Roma, la Champions come discriminante per Chiesa: niente Napoli

Da questo punto di vista, gli interessi di Roma e Napoli vanno ascritti all’interno di una campagna acquisti che, da entrambe le parti, deve portare i club ad apportare modifiche evidenti ed immediate, con l’acquisto di giocatori pronti a dare un grosso contributo. Se la situazione economica del Napoli, però, pare poter non risentire tantissimo del mancato approdo alle coppe europee, l’assenza di Champions League potrebbe essere discriminante fondamentale all’interno degli schemi valutativi di Chiesa e l’entourage di fronte alle proposte di nuovi progetti.

Da tale punto di vista, dunque, la nobile presenza di Conte in Campania o il bel rapporto con i Nazionali giallorossi potrebbero non bastare per regalare ad una di queste due piazza un colpo di cotanta importanza. In particolar modo, va riferito quanto detto in diretta da Francesco Oppini, nel corso della trasmissione di Diretta Studio di Netweek Sport.

“Al momento non ci sono certezze sul futuro di Chiesa: non credo all’ipotesi Napoli, ma di più a quella del Bayern Monaco. Non accetterebbe di andare in una squadra che non disputi la Champions League. Perché lasciare la Juve per approdare in un club senza coppe? E che ruolo avrebbe, poi, Chiesa all’interno del progetto Conte? Si tratta di un allenatore che di solito non resta troppi anni in una stessa squadra“.