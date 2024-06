Sulla cresta dell’onda: apertura Belotti, fiato sospeso Roma

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni sul futuro di Andrea Belotti per il quale è fortissimo l’interessamento del Como. I dettagli

Uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento della Roma è sicuramente l’attacco. Rimasto orfano di Romelu Lukaku, lo scacchiere offensivo potrebbe essere drasticamente rivoluzionato. Oltre alla partenza ormai assodata di Big Rom, il cui contratto con i giallorossi scade il 30 giugno, da monitorare gli intrecci riguardanti Abraham e Belotti.

Proprio per sull’ex attaccante della Fiorentina emergono ulteriori dettagli. Negli ultimi giorni, infatti, il Como ha alzato il pressing trovando un’intesa di massima con la Roma sulla base di una valutazione complessiva da 5 milioni di euro bonus compresi. I due club hanno intavolato la trattativa a titolo definitivo, facendo leva sulla volontà della neo promossa di investire forte su un calciatore desideroso di riscatto. Inizialmente restio ad aprire la porta alla proposta del Como, Belotti sarebbe ritornato sui suoi passi.

Come evidenziato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe un cauto ottimismo sulla positiva chiusura dell’operazione. Rispetto alla presa di posizione fatta trapelare nelle scorse ore, l’ex capitano della Roma avrebbe lanciato dei segnali di apertura all’ipotesi Como. Nel caso in cui Belotti dovesse accettare la destinazione, i due club chiuderebbero in tempi brevi un’operazione già delineata nelle sue linee essenziali. Si prospettano ore caldissime sotto questo punto di vista.