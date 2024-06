Chiesa e Soulé insieme: stanno chiudendo il maxi scambio

La preparazione alla sessione estiva del calciomercato entra nel vivo e la Juventus di Cristiano Giuntoli è pronta a profondi cambiamenti

I giorni che ci dividono dall’inizio della sessione estiva del calciomercato sono ormai una manciata e, per le società del bel paese, occorre giungere al primo luglio con le idee ben chiare sulle operazioni da effettuare. Gran parte delle big nostrane saranno costrette a rivoluzionare le proprio rose, anche e soprattutto considerando le variazioni avvenute nelle rispettive panchine.

Le dirigenze del bel paese sono infatti occupate proprio nel fine concepimento di organici in linea con i nuovi interpreti scelti per le panchine, i quali, nella gran parte dei casi, rappresenteranno una decisa rottura rispetto a quanto avvenuto in precedenza.

Basti pensare alla Roma di Daniele De Rossi, le cui esigenze poco o nulla hanno in comune con quelle di José Mourinho. Si potrebbe fare un discorso similare con l’approdo torinese di Thiago Motta, col quale Massimiliano Allegri condivide poco o nulla in termini squisitamente calcistici.

Questione leggermente diversa nel caso del Napoli di Antonio Conte, che giunge in terra partenopea dopo un violento terremoto ideologico avvenuto nel corso della stagione appena conclusasi, a causa delle diverse filosofie calcistiche approdate nel giro di pochi mesi. L’ex allenatore del Tottenham dovrà dunque rappresentare un solido approdo in una tempesta di intenti che poco o nulla giovava al Napoli. Ecco che, parlando proprio di Napoli e Juventus, giungono indiscrezioni a dir poco clamorose in merito ad un possibile scambio.

Scambio da brividi: Chiesa, Huijsen e Soulé per Kvara e Di Lorenzo

Antonio Conte pare avere le idee piuttosto chiare rispetto ai gioielli da trattenere nella città di Totò, tuttavia, persino le certezze e i diktat di un allenatore tanto autoritario come l’ex CT della Nazionale potrebbero sciogliersi al sole di fronte alle possibilità recentemente emerse.

Difatti, secondo quanto riportato da Radio Radio, pare che stia bollendo in pentola uno scambio tra Napoli e Juventus che avrebbe dell’incredibile. Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sembrerebbe infatti a dir poco stuzzicato dall’idea di ritrovare sia Giovanni Di Lorenzo che Khvicha K’varatskhelia, ma perché ciò avvenga l’ex DS del Napoli sarebbe costretto a rinunciare sostanzialmente ad alcuni dei gioielli più preziosi dell’organico bianconero.

A costringere Giuntoli a valutare con il sacrificio di Chiesa, Huijsen e Matias Soulé, vi sarebbe la possibilità di portare a Torino proprio il fuoriclasse georgiano del Napoli, il quale attualmente gode di una valutazione semplicemente mastodontica. Si parla di circa 150 milioni di euro, che in fase di trattativa verrebbero sensibilmente ridimensionati, ma che, aggiungendo Di Lorenzo, costringerebbero Giuntoli a cedere il trittico sopracitato.

Se è vero che in prospettiva Kvara potrebbe realmente divenire uno dei protagonisti del calcio europeo, vi sono anche da considerare le qualità più volte messe in campo da Federico Chiesa (il quale in caso di rientro definitivo dall’infortunio poco avrebbe da invidiare al georgiano) e le potenzialità difficilmente quantificabili di Dean Huijsen e Matias Soulé. Nel caso di quest’ultimo parliamo di un esterno offensivo con spiccate doti da fantasista, che in prospettiva potrebbe realmente divenire un obiettivo di mezza Europa (ma in realtà già lo è).