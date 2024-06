Dal Milan alla Juve, pagano la clausola: addio choc

Dall’Inghilterra fanno sul serio: in arrivo l’offerta da 40 milioni di euro che chiuderebbe di fatto l’operazione. La situazione, tutta da seguire, si potrebbe chiudere nello spazio di poco tempo

Il nome dell’estate. Una mezza telenovela, per adesso, che si potrebbe allungare ancora per un poco oppure, viste le notizie che arrivano dall’Inghilterra, si potrebbe chiudere in maniera abbastanza veloce. Una situazione delicata e che riguarda Zirkzee, attaccante del Bologna, che come sappiamo è finito nel mirino del Milan.

C’è però un problema bello importante che blocca i rossoneri: la società milanese non ha nessuna intenzione pagare quella commissione di 15milioni di euro che l’entourage del giocatore ha chiesto. L’ok per i 40 milioni della clausola sarebbe arrivato da diverso tempo e secondo le ultime indiscrezioni il Milan si è spinto fino a 7-8 milioni per chi cura gli interessi del giocatore. Ma da qui ai soldi richiesti ce ne passa e la trattativa è praticamente bloccata.

United forte su Zirkzee: 40 milioni in arrivo

E adesso arrivano gli inglesi, come al solito. Perché secondo Sky Sports News il Manchester United è pronto a chiudere l’affare versando nelle casse del Bologna la cifra richiesta per il cartellino dell’attaccante olandese. E inoltre i Red Devils non avrebbero nessun problema a pareggiare l’offerta del Milan per quanto riguarda l’ingaggio: contratto di 5 anni a 4,5milioni a stagione. Insomma, l’interesse è forte e si potrebbe chiudere nello spazio di pochissimo tempo.

Starà quindi a Zirkzee, a quanto pare, decidere il proprio futuro. O rimanere in Italia al Milan – con l’interesse della Juventus che rimane vivo, ma le condizioni anche in questo caso fanno paura – oppure volare nel massimo campionato inglese. Una situazione da seguire, e come detto una telenovela che si potrebbe anche chiudere nello spazio di pochissimo tempo se lo United decidesse di affondare il colpo in maniera definitiva.