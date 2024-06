Non solo Chiesa, la Juve ‘risponde’ alla Roma: richiesta a cifra tonda

Calciomercato Roma, l’estate di intrecci con la Juventus potrebbe interessare non solo Chiesa: cifra tonda e addio.

Importanti vicende di mercato si stanno già rivelando potenzialmente in grado di scuotere le attenzioni del mondo Roma e, più in generale, di una Serie A che si appresta a far registrare nuovamente importanti cambiamenti durante questa campagna acquisti, catalizzata dai ben noti ed evidenti passaggi di consegne su numerose e nobili panchine. Difficile pensare che questi ultimi possano non impattare anche sulle decisioni di calciomercato, come ben ci ricorda la situazione Chiesa-Juventus e le sue ripercussioni sul mondo Roma e Napoli.

Come noto, infatti, l’addio ad Allegri e la decisione di puntare su Thiago Motta hanno portato il numero 7 della Juventus a perdere la centralità di un tempo all’interno del progetto, anche alla luce di una scadenza contrattuale nel 2025 che non può più essere ignorata come discriminante. Sia De Rossi che Conte sarebbero ben lieti di abbracciare un profilo del genere, previo un approdo che, soprattutto in quel di Trigoria, possa essere giustificato da cifre e accordi rispettanti il ben noto mantra di sostenibilità dei Friedkin.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Riquelme: spunta anche la Juve

La difficoltà di un’operazione intrigante quanto nobile impedisce però agli addetti ai lavori di ignorare e scartare altre ipotesi alternative, come ricordano anche le diverse situazioni che, in casa Roma, continuano ad essere considerate ai fini di un miglioramento in attacco che, centravanti a parte, prevede delle novità anche sulle regioni laterali.

Chiesa, insomma, non è l’unico grande obiettivo della Roma, che nel novero di nomi potenzialmente interessanti per questo reparto, continua a tenere in considerazione anche Rodrigo Riquelme, talentuoso elemento dell’Atletico Madrid che, all’età di ventiquattro anni, potrebbe lasciare la capitale spagnola. Qui è valutato circa 30 milioni di euro e, stando a quanto riferito da TuttoJuve.com, anche la Juventus avrebbe iniziato a sondare questo terreno.

I giallorossi vengono dati come in posizione di vantaggio ma le capacità del giocatore di svariare sul fronte di attacco e gli interessi che ne sono derivati in quel di Torino potrebbero comunque generare un nuovo intreccio di mercato che, dopo Chiesa, tornerebbe a vedere coinvolte nuovamente Roma e Juventus. Seguiranno aggiornamenti.