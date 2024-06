Addio Vlahovic e nuovo “10”: resa dei conti Giuntoli

Dentro la Juventus potrebbe succedere di tutto in questa sessione di mercato. Una vera e propria rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Dusan Vlahovic. La situazione

Se la Juventus ha ormai chiuso il colpo in mezzo al campo, prendendo Douglas Luiz dall’Aston Villa, ci sono delle grane dentro i bianconeri che Cristiano Giuntoli deve cercare di risolvere il prima possibile.

Di Federico Chiesa sappiamo tutto: contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, al momento non c’è un accordo sul rinnovo e potrebbe anche partire in questa sessione. Lui vorrebbe rimanere in Italia, magari alla Roma che ci ha fatto un pensiero e scartando anche l’ipotesi Bayern Monaco. Vedremo quello che succederà. Di certo potrebbe essere non l’unico problema dentro i bianconeri, stando a sentire le parole del giornalista Gianni Balzarini riferite durante la trasmissione Twitch di Juventibus.

Vlahovic e quel contratto insostenibile

Il problema è Vlahovic: “Secondo me c’è un grosso problema da risolvere, la spalmatura del contratto di Vlahovic. Dal primo luglio percepirà 12milioni di euro netti all’anno. Non so se parte dal primo luglio o primo settembre, ma prevede 12milioni di euro netti. Una cifra insostenibile per la società, non c’è molto tempo per ragionarci su. Magari si prendono l’estate, per soddisfare poi le pretese di uno e soddisfare le esigenze della Juve ma è un problema grosso secondo me”. Insomma, tifosi bianconeri in allarme.

“Senza dimenticare che Vlahovic – ha continuato – non ha tutto questo mercato, e chi lo prende deve sobbarcarsi 12milioni di netti all’anno come stipendio. Mi pare sia una situazione sottovalutata, magari mi sbaglio io. Prendiamo per buone le sue parole, che vuole tornare a Torino, ma le prime indiscrezioni di allungare il contratto fino al 2028 non sembra sia una soluzione che piace né a lui e nemmeno al suo agente”. Poi si è parlato anche della maglia da numero 10: “Datela a Yildiz”. Ma questo è un altro discorso.