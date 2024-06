Bilanci Juventus, caso (in)finito: tripla sanzione UFFICIALE

Bilanci Juventus, la CONSOB ha preso posizione: nuova sentenza e multa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni di calciomercato e di un Europeo da poco iniziato stanno certamente rappresentando uno dei parametri di interesse e attenzioni principali all’interno della Serie A e non solo. Lo stesso mondo Roma, come noto, sta palesando diverse attenzioni nei confronti di una campagna acquisti non ancora iniziata ma che potrebbe a stretto giro regalare una pluralità di aggiornamenti di non poco conto.

La necessità di migliorare la rosa di De Rossi sta rappresentando il principale fattore di interesse, con intrecci e scenari che potrebbero vedere i giallorossi avere ingerenze e riflessi anche nelle trattative e negli scenari della Juventus. Il caso Chiesa ne è un esempio, con l’esterno della Juventus che sta rappresentando uno dei profili maggiormente seguiti di questa parentesi iniziale estiva. A ciò, poi, si è aggiunto anche il potenziale intreccio con Riquelme, finito nel mirino proprio della stessa Juventus dopo gli interessi bianconeri.

Juventus, sanzioni amministrative per i bilanci del 2021

In attesa di altri cambiamenti ed evoluzioni di non poco conto che potrebbero toccare proprio il mondo Roma, in casa Juventus si sono di recente registrate novità relative a sanzioni amministrative per i bilanci degli scorsi anni. In particolar modo. la CONSOB ha comminato sanzioni amministrative pecuniarie a ERNST & YOUNG (EY), Stefania Boschetti e Roberto Grossi per le revisioni dei bilanci d’esercizio del 30 giugno 2019 e 2020 e dei bilanci d’esercizio e consolidato del 30 giugno 2021 della Juventus Football Club, società calcistica quotata su Euronext Milan.

Nello specifico, è stata inflitta a EY una sanzione di 195.000 euro per le revisioni sui bilanci d’esercizio del 30 giugno 2019 e 2020 e sui bilanci d’esercizio e consolidato del 30 giugno 2021 della Juventus. A Stefania Boschetti è stata applicata una sanzione di 30.000 euro per la revisione del bilancio d’esercizio del 30 giugno 2019 della Juventus. Infine, Roberto Grossi ha ricevuto una sanzione di 70.000 euro per le revisioni sui bilanci d’esercizio del 30 giugno 2020 e sui bilanci d’esercizio e consolidato del 30 giugno 2021 della Juventus.