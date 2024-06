Dall’Everton alla Roma: colpo Friedkin da 30 milioni

In questi ultimi minuti è arrivata una notizia molto importante di calciomercato che riguarda sia la Roma che l’Everton.

In questi giorni non c’è solo l’Europeo che si sta disputando in Germania. La luce dei riflettori del mondo del calcio, infatti, è anche rivolta verso le varie trattative di calciomercato.

Anche la Roma, ovviamente, è molto attiva per regalare a Daniele De Rossi più di qualche calciatore. Il club capitolino, infatti, ha la necessità di rinforzarsi in varie zone del campo: dalla difesa, passando per le corsie laterali, all’attacco.

La Roma, infatti, nel reparto offensivo potrebbe avere l’esigenza di prendere almeno due calciatori. Dopo il ritorno di Romelu Lukaku, infatti, la squadra giallorossa potrebbe salutare anche Tammy Abraham, seguito da diverse squadre della Premier League. Proprio dal campionato inglese, però, potrebbe arrivare un nuovo colpo da parte dei Friedkin.

Calciomercato Roma, il club capitolino ha chiesto informazioni per Minteh del Newcastle: ecco i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Roma ha chiesto informazioni per Yankuba Minteh del Newcastle. L’attaccante gambiano (classe 2004), dunque, ha attirato a sé l’interesse della squadra giallorossa dopo l’ottima stagione disputata con la maglia del Feyenoord.

Minteh, infatti, ha giocato l’ultima stagione nel team olandese, dove ha segnato ben 10 gol. Tuttavia, la richiesta del Newcastle per cedere a titolo definitivo il centravanti è molto alta: 30 milioni di euro. Da segnalare che sul giocatore ci sono da registrare gli interessi di altre due squadre, ovvero l’Everton ( la cui maggioranza sarà acquistata a breve proprio dai Friedkin) ed il Marsiglia.