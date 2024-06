Scelto il nuovo bomber: lo scambio manda al tappeto la Roma

Scambio e nuovo bomber nella capitale, la Roma viene mandata subito al tappeto. C’è anche il Milan

Una pluralità di questioni, come più volte evidenziato, toccherà il mondo Roma nel corso di queste settimane e, più in generale, di una parentesi di calciomercato che vedrà ragionevolmente Ghisolfi e colleghi intervenire per accontentare in modo concreto e intelligente Daniele De Rossi. Plurimi, infatti, i reparti da limare per poter mettere nelle mani dell’allenatore una squadra pronta, che ne rispecchi le visioni e, più in generale, le idee che proverà a mettere in campo per catalizzare nobili percorsi.

I margini di intervento restano non ampissimi da un punto di vista economico, come testimonia l’ennesima mancata qualificazione alla Champions League, che costringerà nuovamente la società a sacrifici e ad un modus operandi basato sull’autosostentamento, oltre che sulla capacità di saper fiutare quegli scenari che assicurino giocatori importanti ma prelevabili a condizioni coerenti con le possibilità concesse ai Friedkin.

Riquelme come pedina di scambio, gran ritorno e addio Roma: il piano dell’Atletico Madrid

I recenti esempi di Lukaku o Dybala nell’ultimo biennio testimoniano come con le giuste capacità di intervento e una corretta tempestività sia possibile arrivare a nomi interessanti e di grande calibro. La strada tracciata da De Rossi parrebbe, però, voler seguire anche una costruzione sostenibile e futuribile, basata su giocatori che approdino a titolo definitivo, con i quali far crescere la squadra e il progetto tecnico.

Non casualmente, dunque, nel novero di nomi fin qui monitorati si era tenuto in considerazione anche quello di Rodrigo Riquelme, attaccante esterno dell’Atletico Madrid individuato come possibile alternativa ad uno scenario Chiesa che potrebbe infiammare ancora a lungo la corrente campagna di calciomercato. Arrivare al talentuoso ventiquattrenne non sarà, però, cosa semplice, alla luce delle richieste di 30 milioni provenienti dalla capitale spagnola, dove sono stati registrati anche interessi provenienti dalla Juventus.

In particolar modo, lo scenario Riquelme potrebbe tramontare soprattutto per ingerenze legate alla Liga, come riferisce El Gol Digital. I Colchoneros, infatti, sono da tempo interessati all’attaccante ucraino del Girona, Artem Dovbyk, accostato nel recente passato anche alla Serie A e, in particolar modo, al Milan.

L’Atletico è fortemente intenzionato a prelevare Dovbyk, pur non dicendosi disposto a esborsi superiori ai 40 milioni di euro. Ecco, dunque, che l’ultima idea biancorossa potrebbe prevedere proprio uno scambio con Riquelme, valutato 30 milioni e grande ex proprio del Girona, considerato ormai sacrificabile da Simeone.