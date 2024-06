Calciomercato Roma, blitz dalla Francia: doppio scacco matto

Calciomercato Roma, l’inserimento del club francese rimescola nuovamente le carte in tavola. Scenario a sorpresa

Quella che si aprirà ufficialmente tra poche ore ha tutta l’aria di potersi configurare come una settimana molto importante per la sessione estiva di calciomercato della Roma. Del resto non sono pochi i profili che, in tempi e in modi diversi, sono stati accostati ai giallorossi.

Valutando con interesse diverse opzioni, il neo DS Ghisolfi vuole accontentare le richieste di Daniele De Rossi con innesti mirati, in grado di imprimere una svolta qualitativa all’organico giallorosso. Non è un caso che nella lista delle priorità dei capitolini, oltre all’acquisto di un nuovo attaccante, ci siano anche le diverse candidature vagliate per le corsie esterne. Terzini e non solo. I sondaggi e le chiacchierate fatte per Chiesa e Bellanova ne sono una testimonianza tangibile. Così come i contatti esplorativi che negli ultimi giorni la Roma avrebbe avuto per Yakuba Minteh, attaccante esterno di proprietà del Newcastle che nel corso dell’ultima stagione ha militato in prestito al Feyenoord.

Calciomercato Roma, anche il Lione sulle tracce di Minteh: lo scenario

Finito nel mirino anche dell’Everton, che si appresta a diventare nuovo club di proprietà dei Friedkin, Minteh sta calamitando non poche indiscrezioni di mercato. Le parole del suo agente, di fatto, hanno subito fatto il giro del web: “Abbiamo raggiunto un’intesa con una squadra, ora tocca al Newcastle: attenderemo una buona offerta per venderlo”.

Nelle ultime ore, però, i club francesi sarebbero pronti a far saltare il banco. Oltre al Marsiglia, infatti, da tempo sulle tracce del giocatore, anche il Lione si sarebbe inserito nella corsa al gioiello del Newcastle, cominciando a valutare i margini della trattativa. Come evidenziato da Fabrizio Romano, il Lione avrebbe infatti mosso i primi passi per capire se e come inserirsi con prepotenza nel novero dei club interessati al calciatore. Brutta notizia per la Roma, che dunque dovrà fare i conti con una nuova pretendente nella corsa al calciatore gambiano.