Abraham via dalla Roma: il ‘taglio’ è già avvenuto

Abraham via dalla Roma, c’è stato già il taglio: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Abraham sta rappresentano uno di quelli in grado di catturare le maggiori attenzioni in queste battute iniziali di un calciomercato che potrebbe regalare non poche novità all’interno del mondo Roma e non solo. Parallelamente ad un lavoro di ponderazioni e attenzioni da rivolgersi alle entrate e alla consegna di elementi funzionali alle idee e agli schemi di Daniele De Rossi, Florent Ghisolfi e colleghi stanno, infatti, rivolgendo le proprie attenzioni anche ad un lavoro in uscita che potrebbe coinvolgere, tra i vari, anche il bomber ex Chelsea.

Il reparto di attacco, come noto, pare al momento essere uno di quelli prossimi ad andare incontro alle novità più massicce ed evidenti, alla luce dei complicati riscatti di Azmoun e Lukaku e i consequenziali quanto necessari interventi da parte degli addetti ai lavori per poter strutturare diversamente la regione avanzata della Roma. Nomi come quelli di Chiesa o Riquelme sono tra i più caldi per apportare modifiche e novità sulle fasce, mentre per il ruolo di bomber non è stato ancora individuato un profilo sul quale puntare con concretezza per evitare di rimpiangere lo stesso Lukaku.

Addio Abraham, anche Sisal effettua il ‘taglio’

In questa situazione, potrebbe colpire il pensare che l’unico centravanti di ruolo attualmente a disposizione di De Rossi insieme a Belotti possa lasciare la Roma. Se, infatti, una partenza del Gallo ex Torino non colpisce, diversa potrebbe essere la reazione rispetto ad un’uscita di Abraham , reduce da un grande primo campionato in giallorosso, seguito, però, da un percorso in discesa che lo ha portato a toccare punti molto bassi nel corso dell’ultimo anno.

L’infortunio e un mancato addio alla Roma che pareva essere stato programmato già da Pinto sono solo alcune delle tappe di un rapporto non sempre felicissimo in termini di contributi tecnici da parte del giocatore, individuato come elemento sacrificabile per poter finanziare parte del calciomercato. Nonostante le su citate difficoltà del recente periodo, Abraham continua a piacere non poco in Premier League dove, tra i vari, ha stimolato gli interessi dell’Aston Villa.

Prevedere l’evoluzione del suo futuro non è al momento semplice, ma le indicazioni dei bookmakers Sisal potrebbero comunque fornire preziose informazioni. Un addio alla Roma, almeno in chiave scommesse, parrebbe ormai sempre più probabile, come testimonia l’abbassamento della quota “Abraham cambia squadra“. Questo evento è attualmente quotato 1.50, a discapito della precedente quota di 1.60. Un ‘taglio’ significativo, che potrebbe fungere da preludio ad uno scenario di fatto sempre più probabile. Seguiranno aggiornamenti.