Allegri al posto di Spalletti: svelata la data della firma

Allegri al posto di Spalletti: il commissario tecnico della nazionale stasera si gioca il passaggio del turno contro la Croazia. E ci sono già le cifre per l’erede che potrebbe essere l’ex bianconero

Ma Luciano Spalletti rischia? Non c’è questa sensazione, al momento, ma la gara di stasera contro la Croazia potrebbe essere decisiva. Difficile l’eliminazione, gli azzurri potrebbero passare anche come una delle migliori terze, però sarebbe un fallimento o quasi. A meno che poi l’Italia non ingrani nella fase a eliminazione diretta.

L’ex allenatore del Napoli sta cercando di dare alla squadra un’anima e servirebbe del tempo. Un’Italia diversa da quella vista negli anni scorsi, che propone gioco più che attendere gli altri, che cerca la giocata di qualità, studiata, piuttosto che del singolo. Con la Spagna, comunque, è andata male. L’atteggiamento è stato rinunciatario anche per via delle qualità iberiche. Ma stasera serve una prestazione diversa.

Allegri al posto di Spalletti, le cifre

Quindi, tornando alla domanda precedente, la risposta che ci viene data dagli analisti della GodBet è che Spalletti, almeno per quanto riguarda come sostituto Massimiliano Allegri, non rischi più di tanto. Sì, ci sono le quote che vedono protagonista l’ex allenatore della Juventus che è bancato a 15 volte la posta come erede, entro il prossimo 1 settembre, di Spalletti. Altissima, visto il tempo che intercorre. Ma c’è una scia, nel caso dovesse andare tutto in frantumi.

Rimanendo sul discorso Allegri, è assai probabile sempre secondo il bookmaker di prima che non sia in sella su nessuna panchina all’inizio della prossima annata: questa possibilità si gioca a 1,05 volte la posta quindi è quasi una certezza. Si è parlato, infine, di un possibile approdo di Max in Arabia Saudita: bene, anche in questo caso le cose sono da tenere sotto osservazione, visto che parliamo di 6 volte la posta.