Calciomercato Roma, 7 milioni e addio De Rossi in Serie A: ecco il nerazzurro. Gli ultimi aggiornamenti.

L’attuale sessione di calciomercato della Roma è caratterizzata dalla ricerca di rinforzi strategici per migliorare una rosa che ha bisogno di maggiore profondità e qualità in diversi reparti. Dopo una stagione altalenante, i giallorossi stanno puntando a rafforzare diverse zone di campo, incluse quelle fasce difensive che, anche lo scorso anno, sono state un settore ricco di lacune.

Le partenze di alcuni giocatori e la necessità di avere alternative valide e affidabili hanno spinto la dirigenza romanista a guardare con attenzione al mercato. La fascia destra, in particolare, è un’area dove la Roma sta cercando di intervenire, considerando che Rick Karsdorp ha alternato prestazioni convincenti ad altre meno efficaci, e la necessità di avere un ricambio di qualità è evidente. In questa zona, come si ricorderà, la stessa posizione di Celik non parrebbe essere di grande centralità, con una partenza del laterale turco quantomeno ipotizzabile, previo il rispetto dei giusti incastri.

Calciomercato Roma, Holm al Bologna: affare da 7 milioni in chiusura

Tra i nomi sondati dalla Roma c’è stato quello di Emil Holm, giovane terzino svedese di proprietà dello Spezia, reduce da un prestito all’Atalanta. Holm, classe 2000, ha dimostrato con i nerazzurri ottime capacità difensive e una buona propensione offensiva, caratteristiche che hanno attirato l’interesse di diversi club di Serie A, inclusa la Roma. I giallorossi hanno valutato Holm come una possibile opzione per rinforzare la fascia destra, ma le trattative non hanno mai raggiunto una fase avanzata.

Migliorare le corsie romaniste sarà, dunque, uno dei compiti più importanti e interessanti di Ghisolfi, consapevole della presenza del solo Angelino attualmente con lo status di profilo considerato all’altezza da De Rossi, unitamente ad un Celik che, come appena detto, resta comunque tra i papabili partenti.

Parallelamente all’addio di Spinazzola, dunque, in casa Roma si stanno valutando diversi elementi che potrebbero apportare brio e freschezza sia a destra che a sinistra. Tra questi, si era segnalato nel recente passato anche il nome di Emil Holm, l’interesse per il quale è stato reale ma non prioritario. L’attenzione per il terzino svedese è rimasta alta, sebbene le richieste economiche dello Spezia e la concorrenza di altri club abbiano complicato l’operazione.

Secondo Fabrizio Romano, il futuro di Holm pare destinato a non essere nella Capitale: l’affare tra Bologna e Spezia per il suo ingaggio sarebbe, infatti, in chiusura. I rossoblù parrebbero aver trovato l’accordo per l’acquisto del difensore sulla base di 7 milioni di euro. Holm, dopo l’esperienza in prestito all’Atalanta, non è stato riscattato dai nerazzurri, e potrebbe ora essere pronto a iniziare una nuova avventura con il club felsineo, attento come sempre a investimenti mirati e futuribili.