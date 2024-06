Ghisolfi dà ragione a De Rossi: affare fatto a 30 milioni

Ghisolfi dà ragione a De Rossi: il direttore sportivo della Roma stregato come il tecnico dall’esterno offensivo. La richiesta è di 30 milioni. I giallorossi ci proveranno fino alla fine

Roma stregata con un obiettivo ben chiaro in testa. Piace sia a De Rossi che a Ghisolfi, che ci crede e che ci sta provando davvero a prendere l’esterno offensivo che, per età e caratteristiche tecniche rientra totalmente in quelli che sono i parametri dei Friedkin.

Ragazzo giovane, che ha già maturato un’esperienza importante e che ha pure dei margini di miglioramento altrettanto evidenti. Insomma, sarebbe il profilo ideale per la società giallorossa che, magari, potrebbe anche decidere di dare al nuovo direttore sportivo qualche milione in più per chiudere la questione. Il nome lo sappiamo, è venuto fuori un poco di giorni fa, ed è quello di Riquelme dell’Atletico Madrid. Non è, non può essere una trattativa semplice. I Colchoneros vorrebbero comunque costruire qualcosa con lui nel futuro. Ma nonostante questo non lo ritengono in nessun modo incedibile. Nessun giocatore al mondo, davanti ad un’offerta importante, lo può essere.

Calciomercato Roma, tutto su Riquelme

Il classe 2000 è valutato 30 milioni di euro. La Roma, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi si è spinta fino a 20 milioni. Non basta una cifra del genere, serve trattare e soprattutto alzare un poco la posta in gioco per riuscire nel colpo a effetto. Riquelme, inoltre, è un giocatore anche abbastanza duttile: non solo può essere impiegato sulle corsie, sia da un lato che dall’altro, ma potrebbe giocare anche alle spalle di una punta. Un tuttofare, un giocatore che piace a tutti gli allenatori.

L’obiettivo quindi è nel mirino di Ghisolfi, che non ha comunque così tanta fretta. Sa benissimo che operazioni del genere molto spesso si cucinano a fuoco lento, non serve accelerare anche perché si potrebbe avere un risultato inverso: magari ci potrebbe essere l’inserimento di qualche altra big che potrebbe tagliare fuori i giallorossi dai giochi. In tutto questo, comunque, l’obiettivo è chiaro. La Roma ci proverà in tutti i modi. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.