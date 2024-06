Addio Belotti, ora è UFFICIALE: tutte le cifre

Addio Belotti, adesso è ufficiale: c’è il comunicato del club giallorosso che annuncia la partenza del giocatore verso il Como. Ecco le cifre con i giallorossi

L’accordo era stato trovato qualche giorno fa, mancavano solamente i dettagli per chiudere l’operazione con i crismi dell’ufficialità. E, questa ufficialità, è arrivata pochi minuti fa. Un addio, senza grossi rimpianti, a titolo definitivo.

“L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Andrea Belotti al Como. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2022, l’attaccante ha collezionato 68 presenze e segnato 10 gol con la maglia della Roma. Il 1° febbraio 2024 si era trasferito alla Fiorentina a titolo temporaneo fino al termine della stagione. In bocca al lupo per questa nuova avventura in Serie A, Andrea!”.

Belotti ufficiale al Como

Questa la nota della Roma che certifica, insomma, l’addio di Belotti al club. Non ha mai dato granché sotto l’aspetto dei numeri (la prima stagione ha chiuso con zero gol in A), mentre non si è mai potuto dire nulla sull’impegno del giocatore. Ma questo non basta, soprattutto per un attaccante, che viene quasi sempre giudicato per quello che riesce a dare sotto l’aspetto realizzativo.

Si chiude quindi un capitolo nella storia di Belotti, un rapporto complicato con la Roma che lo aveva preso a parametro zero proprio negli ultimi giorni di due anni fa, dopo che lo stesso attaccante aveva deciso di non rinnovare il contratto con il Torino. Nel comunicato giallorosso, come leggete, non ci sono cifre ufficiale: ma si è parlato di 4-4,5milioni di euro più bonus.