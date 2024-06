Addio Roma, dalla Turchia: vola gratis da Mourinho

Addio Roma, dalla Turchia sono convinti di un inserimento di Mourinho nella possibile operazione in uscita. Lo Special One lo vuole in prestito

Alla sua prima conferenza stampa da nuovo tecnico del Fenerbahce aveva detto di non volere nessun giocatore della Roma. Da quel momento sono passati pochi più di 20 giorni, ma la situazione potrebbe essere capovolta nello spazio appunto di tutto questo, pochissimo, tempo.

Dalla Turchia infatti, dove lo Special One ha iniziato a lavorare con il gruppo, arrivano voci di un interesse appunto del Fenerbahce nei confronti di un giocatore che, praticamente, Mourinho ha lanciato nel calcio che conta. Una specifica richiesta del tecnico portoghese, che lo vorrebbe ancora alle sue dipendenze.

Calciomercato Roma, il Fenerbahce su Bove

I turchi infatti, secondo le informazioni che sono state riportate da Fanatik, sarebbero sulle tracce di Edoardo Bove, il centrocampista che con Daniele De Rossi in panchina ha trovato poco spazio nella seconda parte di stagione. Lui, cresciuto nel settore giovanile della Roma, è uno di quelli che potrebbero partire visto che ha anche richieste importanti dalla Premier League che potrebbero fruttare alla società una buona plusvalenza.

La Roma come detto valuta tutto: nelle scorse settimane si è parlato di un interesse di Bournemouth ed Everton, proprio la società che i Friedkin stanno per prendere ufficialmente in mano. E a queste si aggiunge quella del Fenerbahce, con Mourinho che quindi starebbe spingendo a chiudere la pratica nel minor tempo possibile e lo vorrebbe in prestito. Insomma, arrivati a questo punto, la sensazione è che Bove possa realmente lasciare il giallorosso. O in prestito o a titolo definitivo, ma in qualche modo l’anno prossimo non dovrebbe essere a disposizione di De Rossi.