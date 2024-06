Bomber sempre più vicino, nuovo dietrofront: resa dei conti Roma

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare degli aggiornamenti che riguardano un obiettivo di calciomercato.

La Roma dei Friedkin, di fatto, è tra le squadre più attive del campionato di Serie A in queste prime settimane di calciomercato. Il club capitolino, dopo essere arrivato per il terzo anno consecutivo al sesto posto, ha infatti la necessità di tornare a lottare per le prime quattro posizioni.

Il team giallorosso, infatti, non gioca una partita della Champions League dal 2019, ovvero da quando Eusebio Di Francesco sedeva sulla panchina della Roma. Lo stesso Daniele De Rossi ha più volte affermato il bisogno di cambiare qualcosa, visto che ha richiesto calciatori nuovi con fame e voglia di vincere con la maglia giallorossa.

Uno dei reparti dove ci saranno più cambiamenti è sicuramente quello offensivo. La Roma, infatti, ha già detto addio a Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo l’anno trascorso nella Capitale in prestito, e potrebbe salutare anche Tammy Abraham, monitorato da più squadre della Premier League. Proprio in questa zona di campo, infatti, ci sono da segnalare delle importanti novità su uno dei nomi accostati al team capitolino.

Calciomercato Roma, lontana ancora l’intesa tra il Chelsea e Jonathan David: le ultime

Come riportato da ‘Fabrizio Romano’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, ha aggiornato sulla trattativa tra Jonathan David ed il Chelsea. A differenza di quanto è trapelato nei giorni scorsi, di fatto, è ancora lunga per l’intesa totale che porterebbe il centravanti canadense con la maglia dei ‘Blues’.

Il giornalista, visto il solo anno di contratto che ha David con il Lille, ha comunque confermato la cessione dell’attaccante, ma non la trattativa in fase avanzata con il Chelsea. Il calciatore canadese, dunque, starebbe parlando con diversi club prima di compiere una decisione definitiva sul suo futuro.