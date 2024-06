Kean, Dybala e i 12 milioni: così Morata va alla Roma

Kean, Dybala, Morata. Il mercato s’infiamma con l’argomento che lo rende più attraente di qualunque cosa: il valzer degli attaccanti.

Gli attaccanti costituiscono, da sempre, gli ‘attori principali’ del calciomercato. ‘Punte di diamante’ di formazioni che ambiscono a conquistare i trofei più importanti diventano, ogni estate, ‘il centro di gravità permanente’ di tutte trattative.

La Roma ha, nel reparto offensivo, i problemi più urgenti da risolvere. Tra un addio pressoché certo, quale quello di Romelu Lukaku e con Tammy Abraham con quasi entrambi i piedi ormai fuori da Trigoria, in casa giallorossa cercano di intuire la volontà di Paulo Dybala.

Alla Roma, inoltre, è ritornato, dopo l’esperienza maturata in prestito alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, Andrea Belotti. Il 30enne attaccante, ex Toro, ha fatto rientro nella capitale soltanto per i saluti dal momento che ormai lo attendono in riva al Lago di Como.

Uno, due, forse tre addii iniziano ad essere quasi un intero reparto da ricostituire. La cessione di Andrea Belotti alla ricca società lariana ha portato in dote alla Roma qualche milioncino, ma ne occorreranno diversi per regalare a Daniele De Rossi un attacco di qualità e ricco di soluzioni alternative.

Qualità a costi contenuti. La cercano in tanti ma solo pochi riescono a trovarla. Spesso sullo stesso obiettivo si concentrano le attenzioni di più club. E’ il caso di Alvaro Morata, pronto al suo terzo ritorno nell’italico campionato.

Uno spagnolo a Roma

Professionalità, esperienza e quella capacità di essere sempre decisivo, e non soltanto con i suoi gol. Alvaro Morata, classe 1992, intriga tanti ma soltanto una società potrà averlo. Quale?

Piace a De Rossi e a Thiago Motta. Due ds, Florent Ghisolfi e Cristiano Giuntoli, nel frattempo battagliano per acquisirlo. Una clausola di soli 12 milioni di euro lo rende assai appetibile. Potrebbe tornare alla Juventus per la terza volta. A Torino è di casa ma prima Giuntoli dovrà trovare un acquirente per Moise Kean.

Nella capitale, sponda giallorossa, Morata ritroverebbe un altro ex Juve, Paulo Dybala. Aspetto non secondario. L’attaccante di Madrid è al momento impegnato con la Spagna al campionato europeo di Germania. Anche per lui se ne riparlerà al termine del torneo continentale.

Sembra proprio, però, che l’Italia ritornerà ad essere il ‘suo paese’. Per la città che lo accoglierà a braccia aperte occorrerà attendere ancora un po’.