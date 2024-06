La Juve fa felice Motta: doppio colpo da 110 milioni col maxi scambio

Il calciomercato della Juve si impenna con le manovre di Giuntoli per accontentare Thiago Motta. Doppio colpo da 110 milioni, la fumata bianca può arrivare con il maxi scambio.

Cristiano Giuntoli si sblocca in entrata dopo il colpo Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano andrà a rafforzare la squadra bianconera di Thiago Motta, che è pronto alla prima esperienza sulla panchina di una big dopo l’exploit europeo che ha riportato il Bologna in Champions League. E la squadra bianconera sembra intenzionata a partire col botto in questa campagna di calciomercato estivo, dove non mancano intrecci con la Roma di Daniele De Rossi. La fumata bianca per il colpo brasiliano dall’Aston Villa è arrivata con un maxi scambio, formula con cui Giuntoli prova a piazzare altri due colpi di livello dal campionato italiano.

Non si ferma al colpo Douglas Luiz la campagna acquisti della Juve targata Cristiano Giuntoli. Per mettere le mani sul centrocampista brasiliano il dirigente bianconero ha inserito nell’affare i giovani Iling Jr e Barrenechea. Ora, col futuro di Adrien Rabiot ancora in bilico, sul fronte delle entrate si registra l’affondo bianconero per altri due acquisti di livello, stavolta dalla Serie A. La formula con cui l’ex dirigente del Napoli tenta di arrivare a dama è ancora una volta quella del maxi scambio, per un’operazione economica che oscilla sui 110 milioni di euro.

La Juve rompe gli indugi in Serie A: 110 milioni per Calafiori e Koopmeiners

I due nomi più caldi sul taccuino di Giuntoli sono quelli di Riccardo Calafiori dal Bologna e di Teun Koopmeiners dall’Atalanta. Il centrocampista olandese ha una valutazione da 60 milioni di euro, mentre quella del difensore ex Roma oscilla sui 45 -50 milioni. Per arrivare alla doppia fumata bianca il dirigente juventino sta studiando un maxi scambio.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, all’Atalanta piacerebbero i giovani Soulé e Huijsen, ma sul primo nome potrebbe esserci il veto di Thiago Motta. Mentre al Bologna è stato offerto il cartellino di Moise Kean, ma l’offerta è stata già rispedita al mittente dal club emiliano.