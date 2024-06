Scatto improvviso e Roma bruciata: l’intesa fa saltare il banco

Scatto improvviso e Roma bruciata, c’è l’intesa che taglia fuori Ghisolfi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In queste ore è ufficialmente iniziato il nuovo percorso della Roma, con Daniele De Rossi alla guida di una squadra ereditata da Mourinho ormai più di sei mesi fa ma ancora ben lungi dal rispecchiare le volontà e le caratteristiche del suo allenatore. Intervenuto inizialmente per soccorrere in nome del suo grande amore giallorosso, De Rossi si è rivelato ben più che un traghettatore, convincendo i Friedkin a proseguire il rapporto già durante il mese di aprile.

Da quel momento, altri aspetti sono cambiati in seno al mondo Roma, eccezion fatta per la consapevolezza di dover apportare massicce e mirate novità all’interno di uno scacchiere che appare più che perfettibile. Lo sa bene lo stesso allenatore, conscio di non poter usufruire di un calciomercato basato sugli introiti Champions, ma altrettanto desideroso di poter allenare una squadra che, soprattutto in determinati reparti, venga rimodernata e rivisitata.

Scatto improvviso Marsiglia per Koné: intesa vicina e dialoghi costanti col Watford

Le prime settimane di giugno, da questo punto di vista, hanno regalato aggiornamenti e novità soprattutto sul fronte offensivo, come ben ci restituisce la ricerca di un valido erede di Lukaku e quella caccia a Chiesa che, finora, ha coinvolto anche il Napoli di Conte. Tra le regioni da limare, come noto, resta però anche un centrocampo, per il quale, tra i vari, era stato individuato in potenziale obiettivo anche Ismael Koné.

Il centrocampista del Watford, ora impegnato con la nazionale canadese in Copa America, rappresenta un grande obiettivo per rimpolpare la zona centrale di campo. Il suo futuro, però, difficilmente parrebbe poter essere a Roma, stando almeno agli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto. Ricordando degli interessi di giallorossi e West Ham, il giornalista di Relevo ha evidenziato come ci sia stato uno scatto importante da parte del Marsiglia in queste ore.

I francesi si sarebbero avvicinati di gran lunga alle richieste del Watford, con una buona sintonia tra le due società che, però, ancora non ha permesso di sistemare tutti i dettagli. I dialoghi tra il club marsigliese e l’agente di Koné restano fitti, con il neo-allenatore Roberto De Zerbi che considera l’ingaggio di Koné prioritario. Seguiranno aggiornamenti.