Calciomercato Roma, addio choc: 40 milioni non bastano

Ecco le ultime su uno dei nomi più caldi della lista di obiettivi stilata da Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi

Il futuro della Roma di Daniele De Rossi verrà inevitabilmente segnato dalla qualità del calciomercato estivo compiuto da Ghisolfi e Ricchio, durante il quale sarà necessario colmare una serie di lacune già presenti, ma anche e soprattutto quelle generate dalle numerose operazioni in uscita sostanzialmente programmate. Tra gli addii più rimorsi che avverranno a Trigoria vi è certamente quello di Romelu Lukaku, il cui destino sembrerebbe fatalmente legato alla parabola professionale di Antonio Conte, attualmente sbarcato al Napoli di De Laurentiis.

Tuttavia, anche se il gigante belga non dovesse giungere in terra partenopea, la permanenza a Trigoria è a dir poco improbabile, viste le richieste del Chelsea e una carte d’identità che recita l’anno di nascita 1993. Ma non finisce qui, poiché Big Rom non sarà l’unico esponente della fase offensiva a lasciare la capitale, vista la nostalgia per la Premier League manifestata da Tammy Abraham e il mancato riscatto di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen.

Ai vertici giallorossi occorre dunque individuare piuttosto rapidamente quantomeno un erede di Big Rom, per poi lavorare sulle riserve. In tal senso giungono sviluppi poco rassicuranti in merito ad uno degli obiettivi giallorossi più chiacchierati tra i vicoli della città eterna.

Chelsea e West Ham spingono per Omorodion: l’Atletico rifiuta 40 milioni

Stiamo naturalmente parlando di Samu Omorodion, il quale, nel corso delle ultime settimane, sembrerebbe essere divenuto oggetto del desiderio di mezza Europa. Nel vecchio continente abbondano i grandi club intrigati dalla figura del giovane attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, il quale nella stagione appena conclusasi ha conquistato le attenzioni del panorama calcistico contemporaneo indossando la maglia dell’Alaves, società a cui era stato fornito in prestito dai madrileni. Ora che all’apertura del calciomercato mancano davvero una manciata di giorni, iniziano a delinearsi più facilmente le reali intenzioni dei club interessati e dell’Atletico di Simeone.

Nel caso del 2004 spagnolo, parliamo di un gigante di 193 centimetri poco propenso alla tessitura di trame con i compagni, ma particolarmente adatto a concludere l’azione. Da un certo punto di vista, se non avete idea di chi stiamo parlando, potreste immaginarvelo non troppo dissimile da Tammy Abraham in termini prettamente calcistici.

Secondo quanto riportato da Marca, il Chelsea sarebbe attualmente in pole position per l’acquisto del cartellino, ma pare che la gara si stia spostando su ordini di grandezza difficilmente concepibili per l’economia dei capitolini. Sembrerebbe infatti che i madrileni abbiano recentemente rifiutato ben 40 milioni di euro offerti dai londinesi, il che presuppone che gli uomini del Cholo si sbarazzeranno di Omorodion solo nel caso in cui si superasse tale soglia.