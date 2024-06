Juve e Roma spazzate via: Morata regalo Scudetto

Juve e Roma spazzate via. Il mercato che cammina, di pari passo al campionato europeo di Germania, non porta buone nuove per le italiane.

Il calciomercato riesce a dominare anche il campionato europeo. Tutto, o quasi, si osserva e si valuta in ottica mercato. Chi potrebbe risultare utile a chi. A prima vista potrebbe sembrare un gioco, eppure non lo è.

Il torneo continentale più importante e prestigioso a livello di nazionali si sta rivelando un ‘giudice spietato’, che sta ‘emettendo sentenze’ che regalano promozioni e sorrisi ma anche, e soprattutto, condanne quasi inappellabili, accompagnate da lacrime amare.

In questo momento vi sono club che non sorridono se costrette a giudicare il rendimento dei propri campioni. La Juventus è una di queste. Se si osservano, e si giudicano, le prestazioni di due giocatori dopo le prime tre gare che hanno caratterizzato la fase a gironi, dalle parti della Continassa regna lo sconforto più assoluto.

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sono due dei maggiori flop ‘europei. Il centravanti della Serbia, che ritorna mestamente a casa, ha offerto prestazioni scadenti non condite da mercature. L’esterno azzurro, dopo una prima gara di livello, è scomparso nella seconda salvo poi giocare uno spicchio di gara contro la Croazia.

Sarà anche per questo che Cristiano Giuntoli si sta guardando attorno e ha puntato un obiettivo che piace tanto anche alla Roma di Daniele De Rossi. Obiettivo, però, puntato anche da altri…

Alvaro Morata saluta l’Italia

In ambito di calciomercato vi sono figure che non passano mai di moda, nonostante siano agli anni a passare in maniera inevitabile. Si è soliti definirli ‘usati sicuri’ poiché non tradiscono quasi mai le attese.

Alvaro Morata da Madrid, classe 1992, è un ‘usato sicuro’. Un profilo che viene sempre attenzionato dai club italiani per le sue qualità tecniche ed umane. La Roma e la Juventus lo stanno tallonando da un po’, ma le notizie che ci giungono da ElChiringuitoEnFox non promettono nulla di buono per le società italiane.

Scrive Eduardo Inda su X: “2 opzioni per Alvaro Morata. Il Bayer Leverkusen o l’Arabia Saudita potrebbero essere le destinazioni dell’attaccante dell’Atletico Madrid“. I campioni di Germania, guidati da Xabi Alonso, e gli immancabili sauditi potrebbero rappresentare ostacoli difficili da superare per Roma e Juventus.

L’Europeo sta confermando in pieno il valore assoluto di Alvaro Morata e la sua affidabilità. L’attaccante spagnolo ama l’Italia come pochi, ma questa volta l’amore per il Belpaese potrebbe non bastare per farlo ritornare per la terza volta. E la Bundesliga chiama…