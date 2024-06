Salta l’accordo coi Friedkin: 40 milioni e addio bianconero

In queste ultime ore, di fatto, è arrivata una brutta notizia in sede di calciomercato per la famiglia Friedkin.

Dopo aver sfiorato sia la finale di Europa League che la qualificazione alla Champions League, la Roma ha la necessità di cambiare molto per la prossima stagione. Il team capitolino, infatti, non può concedersi ancora il lusso di staccare il pass per partecipare ad un’edizione della massima competizione europea per club.

Anche lo stesso Daniele De Rossi, di fatto, ha più affermato che una squadra importante come la Roma non è arrivata per la quarta volta consecutiva al sesto posto. Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi è al centro di tante trattative di calciomercato.

Il nuovo direttore sportivo giallorosso, dunque, è al lavoro per cercare di regalare a Daniele De Rossi calciatori che possano sposarsi al meglio con le sue richieste. In casa Roma, quindi, l’anno prossimo ci saranno tanti volti nuovi. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, sono arrivate delle brutte notizie per i Friedkin.

Calciomercato, offerta di 40 milioni di euro del Lione per Minteh del Newcastle: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, l’Everton (nuovo club di proprietà dei Friedkin) ha infatti un’intesa con Minteh del Newcastle, ma il Lione si è fatto avanti con un’offerta di ben 40 milioni di euro.

Questa proposta economica così importante potrebbe dare una grossa mano alle casse economiche del Newcastle. I ‘Magpies’, infatti, devono effettuare una cessione entro il 30 giugno a causa delle nuove regole del fair play finanziario.

Minteh (che l’anno scorso in prestito al Feyenoord ha segnato ben 10 gol) sembra essere proprio il prescelto dai dirigenti del Newcastle per effettuare questa cessione. Il club bianconero, infatti, ha anche rifiutato un’offerta del Tottenham per il calciatore svedese Alexander Isak.