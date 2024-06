Tanti saluti alla Roma: clausola pagata e firma

Tanti saluti alla Roma, firma dopo il pagamento della clausola: tutto fatto per il trasferimento in attacco. Gli ultimi aggiornamenti.

Plurime questioni continuano a suscitare grandi e nobili interessi in casa Roma, alla luce della ben nota esigenza di apportare un importante corpo di modifiche all’interno della squadra di De Rossi, fresco di firma ufficiale triennale con i giallorossi dopo il ben più che superato periodo di prova che lo ha visto operare nella delicata parentesi post-Mourinho. Sciolti già ad aprile, i dubbi sull’allenatore e la catalisi del nuovo progetto tecnico sono stati depennati da una lista ben ricca e ampia di altri aspetti da attenzionare, che coinvolge, ora come ora, soprattutto i discorsi relativi al calciomercato.

Queste prime settimane di giugno, da tale punto di vista, hanno restituito quantomeno consapevolezza circa la grande operosità della Roma di Ghisolfi e colleghi, che hanno orientato le proprie attenzioni su molteplici aspetti, prendendo in esame anche la necessità di apportare modifiche in un attacco destinato, con ogni probabilità a perdere alcuni dei suoi elementi più importanti. Il nome centrale, anche questa volta, potrebbe essere quello di Paulo Dybala, la cui clausola in un contratto in scadenza nel 2025 non può non preoccupare tifosi e addetti ai lavori.

Il Borussia Dortmund paga la clausola, addio definitivo a Guirassy: niente Serie A

Il nodo legato a La Joya, ad ogni modo, si inserisce in un più ampio progetto di potenziale ristrutturazione della regione offensiva dove, almeno sulla carta, l’argentino risulta essere uno degli imprescindibili per Daniele De Rossi e colleghi. Ben diversa, invece, la situazione che riguarda Romelu Lukaku, ormai al termine del proprio trascorso in giallorosso, dopo il benestare del Chelsea al prestito iniziato lo scorso agosto.

Rivedere Lukaku con la maglia della Roma è quantomeno complicato, alla luce delle elevate richieste giunte da Londra, cui ha fatto seguito un massiccio lavoro di attenzione in quel di Trigoria verso nomi e scenari di mercato che assicurassero nuovi e interessanti volti in questa regione di campo. Tra i vari, soprattutto nelle battute finali di stagione, si era parlato anche di Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda accostato, tra le varie, allo stesso Milan e attenzionato grazie al felice rendimento in Bundesliga e una clausola pressoché abbordabile di 17.5 milioni di euro.

Il trasferimento del bomber al Borussia Dortmund pareva essere, da tempo, lo scenario più probabile, prossimo alla sua effettiva concretizzazione a stretto giro. Come riferisce Florian Plettenberg, infatti, i gialloneri hanno ricevuto il via libera da parte del giocatore, che ha accettato l’offerta. Si attendono, ora, le delineazioni formali prima di un’ufficialità che porterà il Borussia a sborsare i circa 18 milioni di euro nelle casse dello Stoccarda.