È già a Trigoria per la firma: accordo con la Roma

Calciomercato Roma, è già a Trigoria ed è pronto a firmare il nuovo contratto che lo vedrà protagonista con una mansione diversa. La novità

Mancherebbe solamente l’ufficialità. Poi lavorerà a stretto contatto con il figlio che è il responsabile tecnico della Prima Squadra. Dopo quasi un ventennio passato ad allenare, adesso cambia ruolo, mansione. Sì, avete capito, parliamo di Alberto De Rossi.

Il papà di Daniele sulla panchina della Primavera ha vinto tutto quello che c’era da vincere nel corso degli anni. Poi era diventato, dentro la Roma, il responsabile degli allenatori del settore giovanile. E i risultati si sono visti: anche quest’anno sono arrivati due scudetti per il club, l’ultimo quello dell’Under 15 conquistato un paio di giorni fa contro il Genoa. Adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da Repubblica, è pronto il nuovo ruolo. E andiamo a vedere quale.

De Rossi responsabile della Primavera

Alberto De Rossi sarà il responsabile della Primavera giallorossa che nella stagione da poco andata in archivio ha sfiorato lo scudetto contro il Sassuolo: sconfitta in finale al Viola Park dopo aver eliminato, nella semifinale, la Lazio. Guidi non è più il tecnico – passato al Milan – e De Rossi quindi intanto avrà il compito di cercare il nuovo trainer. Intanto, quella che sarà la sua creatura, lavorerà a stretto contatto con il figlio Daniele. Quindi, a differenza dell’anno scorso, gli incroci dentro Trigoria tra i due dovrebbero essere parecchi.

Tutto in famiglia, quindi, dentro il centro sportivo della Roma. Ma i giallorossi, con due romanisti di ferro, che hanno a cuore il destino del club e non solo, sono davvero in buone mani. Lo avranno capito anche i Friedkin che hanno deciso per questo cambio di passo e di mansione. Auguri ad Alberto da parte di tutta la redazione di Asromalive.it di un buon e fruttifero lavoro.