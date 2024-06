Fame da lupi: accordo tra club e nuovo bomber

30 milioni per il centravanti, stanno chiudendo per l’affare ‘famelico’: ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Roma.

Restano numerose le questioni con le quali Ghisolfi e colleghi dovranno interfacciarsi nel corso di un calciomercato non ancora ufficialmente iniziato ma fin qui già in grado di fornire preziose indicazioni circa il possibile modus operandi degli addetti ai lavori. Da tale punto di vista, i nomi accostati alla Roma lasciano intendere come siano diversi i profili attenzionati, ai fini di un miglioramento universale della rosa, per apportare modifiche di varia natura ad ogni singolo reparto.

Non solo, dunque, la ricerca di un vice-Svilar o di un rinforzo in difesa alle giuste condizioni, ma anche la necessità di plasmare un centrocampo che, oltre a Renato Sanches, potrebbe perdere alle giuste condizioni anche chi, come Aouar, sia ormai ai margini del progetto di De Rossi. Discorso a parte, poi, merita l’attacco, fonte di preoccupazione principale in casa Roma, per la posizione contrattuale di Paulo Dybala ma anche per la non meno necessaria questione di ovviare alla ormai certa sortita di Lukaku.

Calciomercato Roma, Larsen al Wolverhampton per 30 milioni

Le condizioni di riscatto del bomber belga sono tutt’altro che semplici e paiono costringere la Roma a cercare delle soluzioni che garantiscano nomi futuribili e spendibili, nel pieno rispetto delle esigenze finanziare dei Friedkin e di una progettualità che non potrà prescindere per la seria considerazione dell’aspetto economico. Come accaduto già in passato, bisognerà cercare un giusto compromesso per accontentare De Rossi, da un lato, e operare nel pieno mantra della sostenibilità.

Per un ruolo così delicato, dunque, non sarà ovviamente compito semplice, soprattutto se si tiene conto delle elevate richieste relative a profili accostati alla Roma anche nel recente passato. Tra questi, figura Jorgen Strand Larsen, bomber del Celta Vigo che pareva poter stimolare non poco anche il mondo giallorosso.

Larsen, secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto, sarebbe, però, destinato alla Premier League, con l’accordo trovato tra Wolverhampton e Celta Vigo, sulla base di un prezzo di 30 milioni di euro. Mancano gli ultimi dettagli tra il centravanti e i Lupi della Premier, destinati con ogni probabilità a rappresentare un nuovo step in una carriera che non passerà per Roma, almeno per ora.