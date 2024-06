Firma con la Juve dopo Douglas Luiz: accordo chiuso con lo sconto

Dopo l’arrivo dall’Aston Villa di Douglas Luiz, la Juve sta per regalare a Thiago Motta un nuovo calciatore.

In questi giorni, ovviamente, la luce dei riflettori è tutta rivolta verso l’Europeo, anche perché l’Italia di Luciano Spalletti ha passato la fase a gironi. Dopo il pareggio ottenuto all’ultimo secondo contro la Croazia di Luka Modric, infatti, gli azzurri hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta, dove sfideranno la Svizzera. Tuttavia, in attesa del match contro gli svizzeri, i club di Serie A sono molto attivi in sede di calciomercato.

Queste, infatti, sono le prime settimane di campagna acquisti estiva che potrebbe portare con sé tantissime novità . Basti pensare solo alla scelta di quasi big del nostro campionato di Serie A di cambiare la propria guida tecnica.

Tra le squadre attive in questa prima fase di calciomercato, di fatto, bisogna inserire proprio la Juventus. Il club bianconero, infatti, ha cambiato la propria guida, visto che Cristiano Giuntoli ha chiamato Thiago Motta al posto di Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Douglas Luiz dall’Aston Villa, dunque, l’ex direttore sportivo del Napoli ha chiuso un altro colpo in sede di mercato.

Calciomercato Juve, Giuntoli ha chiuso per l’arrivo di Khephren Thuram dal Nizza

Come riportato da ‘Luca Momblano’, giornalista e tra i massimi esperti del mondo Juve, Cristiano Giuntoli sta infatti per chiudere per l’arrivo di Khephren Thuram dal Nizza. Il club francese voleva 25 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista centrale, ma il dirigente del team piemontese sta per chiudere l’affare a meno di 20 milioni di euro.

Dopo Marcus, quindi, ci sarà un altro Thuram in Serie A. Khephren, quindi, giocherà nella squadra con cui suo padre Lilian ha vinto ben tre scudetti ed una Supercoppa italiana. La Juve, quindi, ha chiuso un altro colpo dopo quelli che hanno già portato in bianconero Di Gregorio e Douglas Luiz.