Scambio saltato, via libera Chiesa: colpo di coda Roma

La situazione riguardante il futuro di Federico Chiesa potrebbe rappresentare un autentico crocevia per le strategie della Roma. Il domino dopo lo scambio

Intenzionata a puntellare le corsie esterne con innesti di qualità, la Roma ha inserito nel dossier dei propri obiettivi diversi profili. Tra questi impossibile non menzionare Federico Chiesa, il cui futuro alla Juventus è ancora tutto da scrivere.

Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, il figlio d’arte si sta guardando intorno per capire il da farsi. Sia l’area mercato della Juventus che Thiago Motta non lo ritengono indispensabile per il nuovo progetto bianconero. Ragion per cui, in caso di offerte giudicate congrue da Cristiano Giuntoli, Chiesa potrebbe seriamente fare le valigie. Ma per andare dove? Stante la valutazione che continua a fare del proprio esterno offensivo la Juventus – nell’ordine dei 40 milioni di euro – i diversi club interessati al calciatore fino a questo momento si sono limitati a tastare il terreno. Dal canto suo la Roma ha incassato concreti segnali di apertura da parte dell’entourage del calciatore, che comunque sta tenendo aperte diverse piste anche e soprattutto all’estero.

Calciomercato Roma, Marsiglia su Greenwood: in stand by lo scambio Juve-United per Chiesa

Proprio a tal proposito degli ultimi giorni era stata ventilata la possibilità che la Juventus – nella scia di quanto fatto con l’Aston Villa per mettere le mani su Douglas Luiz – imbastisse un’altra maxi operazione, questa volta con il Manchester United. Interessati a Greenwood, i bianconeri potrebbero essere stuzzicati all’idea di inserire nell’affare con i Red Devils il cartellino di Federico Chiesa.

Allo stato attuale della situazione, però, le chances che si concretizzi lo scambio Greenwood-Chiesa non sembrano essere molto concrete. Secondo quanto evidenziato da The Athletic, infatti, nelle ultime ore il Marsiglia avrebbe aperto i dialoghi non solo con l’entourage dell’esterno offensivo inglese, ma anche con il Manchester United. Pur non avendo ancora avviato trattative ufficiale, il club francese sta studiando la situazione, pronto a ritagliarsi importanti spazi di manovri. Ricordiamo che comunque i Red Devils non hanno alcuna intenzione di svendere Greenwood per il quale continuano a chiedere almeno 30 milioni di sterline. La Roma continua ad osservare l’effetto domino.