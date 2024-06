Da Madrid a Roma, firma giallorossa da 17 milioni

Da Madrid a Roma, firma capitale da 17 milioni di euro. I giallorossi hanno già deciso, gli ultimi aggiornamenti.

Diversi i reparti fino a questo momento attenzionati da Ghisolfi per apportare concrete quanto mirate modifiche alla squadra da consegnare quanto prima a Daniele De Rossi, in vista di un percorso che si appresta a ripartire con la storica ed emblematica guida in panchina, in grado di risollevare umori e classifica dopo il triste e inaspettato esonero di José Mourinho a metà gennaio. Permettere a Daniele di fare bene rappresenta, ora come ora, una delle priorità dei Friedkin, nel pieno rispetto delle ben note esigenze finanziarie e di una progettualità paziente quanto lungimirante.

Come già accaduto in passato, dunque, serviranno interventi ben precisi, che vadano a migliorare soprattutto quegli aspetti dove la Roma abbia palesato le difficoltà principali nel corso del recente passato. Allo sfoltimento tecnico-tattico della rosa, importantissimo anche da un punto di vista economico, deve essere accompagnato, quindi, un iter di entrate ben calibrato, come ben ci restituisce la folta lista di nomi fino a questo momento accostati alla Roma. Tra i vari, certamente non può essere dimenticato Chiesa che, insieme ai vari emersi per il ruolo di ‘nuovo’ Lukaku, non devono però far dimenticare anche delle altre priorità giallorosse.

Dall’Atletico alla Roma, idea Medina: il Lens lo valuta 17 milioni

Oltre all’attacco, infatti, in quel di Trigoria si è ben concentrati anche sulla situazione legata ad altri reparti, con la ricerca di un valido secondo portiere e di un insieme di nomi che possa ben corroborare una delle regioni di campo più delicate, come quella del centrocampo.

Gli ultimi giorni hanno fatto registrare un certo fermento proprio pe questa zona, parallelamente ai mai celati interessi per situazioni potenzialmente interessanti per le retrovie. Qui, l’uscita di Huijsen e la posizione di Smalling o Llorente rendono delle valutazioni quantomeno necessarie. In tale ottica, dunque, vanno giustificati gli interessi del club per situazioni potenzialmente coadiuvanti, tra cui, in queste ore, è emersa quella relativa a Fecundo Medina.

Come riferito dal giornalista Uriel Iugt, il difensore del Lens, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2028, piace sia alla Roma che all’Atletico Madrid, oltre che ad un club di Bundes. Portarlo via dai giallorossi di Francia dovrebbe comportare, però, un esborso di circa 17 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.